Alioune Ndour (Zulte Waregem) geeft hoop op behoud nog niet op: “Spirit getoond, dit team is lang niet dood”

Mbaye Leye verbaasde er zich na afloop over dat zijn team zo zwak aan de wedstrijd was begonnen. “Gezien de omstandigheden, door de afwezigheid op ons middenveld van nogal wat bepalende speler, was het niet onbegrijpelijk dat er nervositeit in onze rangen zat”, concludeerde de coach. “Maar als je dan ziet tot wat wij in de tweede helft in staat waren, is het toch weer bijzonder jammer dat we die inzet en kampgeest niet een hele wedstrijd konden brengen.”

“Wij zijn er altijd in blijven geloven dat we vandaag ten minste een punt konden pakken”, sprak de Senegalees. “Alleen hadden we er eigenlijk zelf moeten voor zorgen dat we nooit in de situatie waren terechtgekomen waarbij we telkens weer moesten terugknokken. Want we hadden Kortrijk in eigen huis geklopt, het geloof was dan ook groot dat ons dat nog een tweede keer kon lukken. Helaas. Maar als je ziet welke spirit we toonden, zeker op het eind met nog een aantal jonge jongens erbij, dan denk ik dat we nog altijd een goede kans maken om ons in de laatste zeven wedstrijden veilig te spelen. Zulte Waregem is niet dood, nog lang niet.”