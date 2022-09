Alioune Ndour na eerste basisplaats bij Zulte Waregem: “Ik hoop iets toe te voegen met positiviteit”

Na de zesde nederlaag van het seizoen, de vierde in eigen huis, is Zulte Waregem naar de bodem van de klassering weggezakt. Door een tegengoal na amper één minuut liep Essevee tegen Sint-Truiden de hele wedstrijd achter de feiten aan. Geen ideale omstandigheden voor de nieuwe spits Alioune Ndour bij zijn eerste basisplaats. “Maar ik wist dat ik hier niet in een gespreid bedje terechtkwam”, is de Senegalees voorbereid op een moeilijk seizoen.

Na onderhandelingen die meer dan een maand aansleepten, dokte Zulte Waregem ruim een miljoen euro neer om Alioune Ndour, roepnaam “Badou”, bij het Noorse FK Haugesund weg te plukken. De Senegalees maakte er 16 goals in 44 wedstrijden en de Noren wilden hem uiteraard niet zomaar laten vertrekken. Eerder maakte de 24-jarige Ndour ook al een pak goals in de Noorse tweede klasse voor Florö en Sogndal. Na vijf jaar in het hoge noorden van Europa verkiest hij overigens Engels boven Frans als conversatietaal.

“Voor mij is België een grote stap in het onbekende”, vertelt hij. “Maar van zodra ik hoorde dat Zulte Waregem belangstelling voor mij had, wou ik absoluut hierheen komen. Ik zie dit als een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ook al besef ik dat ik hier niet in een gespreid bedje terechtkom. Maar dat deert niet, ik wil hard werken om met Zulte Waregem snel punten te pakken.”

Grote schoenen te vullen

Vorig weekend mocht de Senegalees op AA Gent al een eerste keer van de Jupiler Pro League proeven. Tegen Sint-Truiden kreeg hij een eerste basisplaats van Mbaye Leye. Als duurste investering van de fusieclub - Ndour kostte in transferprijs meer dan de twaalf andere nieuwkomers samen - moet “Badou” snel gaan renderen. Het geloof van Mbaye Leye in zijn landgenoot is groot, maar de verwachtingen daardoor ook erg hoog.

“Ik besef heel goed dat ik hier grote schoenen te vullen heb”, verwijst hij zowel naar de aanwezigheid van Jelle Vossen, vorig seizoen goed voor 17 goals, als naar de status van all time topschutter destijds van zijn coach bij zijn nieuwe club. “Voor mij was de voetballer Leye een onbekende, maar ik heb ondertussen veel gehoord over zijn schutterskwaliteiten. Als spits zal ik zeker heel veel van hem kunnen opsteken. Dat dit in moeilijke omstandigheden moet gebeuren, door onze positie onderin het klassement, motiveert me enkel nog meer. Ja, ik ben een positieve jongen. Ik hoop alvast met dat positivisme iets toe te voegen aan de groep.”

Tijdens het uur dat hij tussen de lijnen bleef, kon Ndour in het zwalpende Essevee weinig tonen. In het slothalfuur werd hij naar de kant gehaald. Leye liet naast Vossen toen ook Lasse Vigen invallen, de Deense spelmaker die in Waregem op een dood spoor lijkt te zitten met amper vier speelkansen dit seizoen.

“Leuk is anders”, geeft hij toe. “Maar mijn focus ligt niet bij mijn eigen situatie. Ik wil het beste van mezelf blijven geven om de groep te helpen. We moeten nu vooral elkaar oprapen om uit de benarde positie onderin weg te geraken.”