Alioune Ndour bekerheld van Zulte Waregem in Deinze: “Ik voel veel vertrouwen, niet dat prijskaartje”

voetbal beker van belgiëDat Zulte Waregem begin januari Sint-Truiden mag ontvangen in de kwartfinale van de Belgische beker, dankt het in hoge mate aan Alioune Ndour. Met twee goals van de 25-jarige Senegalees kroop Essevee woensdagavond in Deinze door het kleinste oog van de naald. “We zijn er ondanks alles in blijven geloven”, straalde de matchwinnaar na zijn tweeklapper in de Dakota Arena.

Tussen Kerst en Nieuwjaar staat voor Zulte Waregem overigens de verplaatsing naar, jawel, Sint-Truiden op het menu. Op het kunstgrasveld van Stayen moet Essevee er trachten iets te oogsten, om in 2023 met succes op zoek te gaan naar het behoud in de Jupiler Pro League.

“Ik speel liever op gras”, kijkt Ndour al even vooruit. “Maar in Noorwegen zijn veel synthetische velden, dus ik weet wat me te wachten staat. Tijdens de WK-break hebben we overigens drie oefenmatchen op kunstgras afgewerkt.”

In de eerste van die drie wedstrijden, in het Orphale Cruckestadion van Ronse tegen KVV Ardennen, maakte Alioune Ndour zijn eerste goals voor Zulte Waregem. In Deinze bleek hoe een ogenschijnlijk overbodig wedstrijdje, quasi zonder publiek en in de gietende regen, zo zijn belang kan hebben.

“Die eerste treffers hebben me inderdaad wel geholpen om wat vertrouwen op te doen”, bevestigt Ndour.

Offensieve wingback

Alioune ‘Badou’ Ndour werd in augustus door Zulte Waregem opgepikt bij het Noorse Haugesund, een transfer die nogal wat voeten in de aarde had en waarvoor de Oost-West-Vlaamse fusieclub diep in de geldbeugel moest tasten. Het dokte bijna anderhalf miljoen euro neer voor de prijsschutter, die voor zijn Noorse club 16 keer had gescoord in 44 wedstrijden. Tijdens zijn eerste maanden in de Elindus Arena leek dat forse prijskaartje als een molensteen om zijn nek te hangen, Ndour trapte bij wijze van spreken geen deuk in een pakje boter.

“Maar ik voelde al die tijd het vertrouwen van de coach en ben gewoon hard blijven werken, zonder al te veel bij die hoge transferprijs stil te staan”, lacht Ndour nu. “Natuurlijk wist ik dat er heel veel van mij werd verwacht, maar ik kon niet meer dan mijn uiterste best doen. Ook als dat betekent dat ik, zoals in Deinze, als offensieve wingback moet aantreden. Dat doe ik zonder morren. Blijkbaar vind de coach dat ik in die ongewone rol belangrijk kan zijn voor het team.”

Zonder Vossen en Gano, opteerde Mbaye Leye aanvankelijk voor Fadera en Sangare en naderhand voor Offor als centrale aanvallers, maar het was dus Ndour die een fors gehandicapt maar hoe dan ook onkennelijk zwak Essevee alsnog over de streep trok. Met een intikker én een mokerslag hoog in de netten, een mooie trap waar ongetwijfeld heel veel frustratie in stak.

“We zijn er ondanks alles in blijven geloven”, verklapt Ndour. “En dat gaan we ook in alle komende matchen doen.”

