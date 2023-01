Alieu Fadera (Zulte Waregem) vol lof over Ruud Vormer: “Als zo iemand je raad geeft, móet je luisteren”

Wie er de cijfers van Fadera even op naslaat, merkt de enorme vooruitgang van de rijzige Gambiaan. Na zijn transfer vanuit het Slovaakse Pohronie kwam hij in zijn eerste Belgische campagne aan twintig optredens onder eerst Dury en later het duo Simons/De fauw. Maar: geen enkele goal, geen enkele assist. Dan doet Fadera het dit seizoen een stuk beter. Tegen Sint-Truiden vond hij al voor de vierde keer de weg naar de netten, naast evenveel assists. En in zijn 21 wedstrijden verdubbelde hij zowat zijn aantal speelminuten.

“Ik kan niet ontkennen dat het voor mij persoonlijk lekker loopt, hopelijk zijn we met het team nu ook de goede richting ingeslagen”, glunderde Alieu Fadera na de al bij al niet zo moeilijke bekerkwalificatie. “Dat de snelle rode kaart in ons voordeel was, lijkt me duidelijk. Maar het was ook een voordeel dat we Sint-Truiden dit seizoen al twee keer eerder hadden bekampt. We wisten wat me mochten verwachten, zelfs al was met Christian Brüls hun belangrijkste speler nu naar ons kamp overgestapt. Sint-Truiden toonde ook met tien man heel veel kwaliteit.”