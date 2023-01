Alieu Fadera steeds belangrijker bij Zulte Waregem: “Ik voel dat het publiek veel van me verwacht”

Vorig seizoen werd Fadera ter verruiming van de kern in augustus aangetrokken. Francky Dury zag wel wat in de jonge flankaanvaller, die in Slovakije bij FK Pohronie een geslaagde overstap vanuit Gambia had gemaakt. Maar de aanpassing in België duurde - ook door blessures - iets langer. Pas dit seizoen kon Fadera zich echt doorzetten bij Essevee, zeker na het vertrek van Jean-Luc Dompé, vorig seizoen goed voor meer dan tien assists.

“Ik voelde dat de coach veel vertrouwen in mij had om zijn rol op de linkerflank in te vullen”, schetst Fadera. “Zo kon ik mijn statistieken behoorlijk opsmukken. Vijf goals en vijf assists, niet slecht, maar het kan altijd beter. Ik ben vooral blij dat ik nu veel meer speelminuten kon verzamelen. Tijdens mijn eerste maanden hier had ik het niet makkelijk. Toen kon ik rekenen op de steun van Ibrahima Seck. Met hem had ik snel een connectie, ook nadat hij vertrok (Seck speelt nu bij US Créteil in de Franse National 2B, vierde klasse, red.) bleven we in contact. Hij was zo’n beetje mijn voetbalvader. Al ben ik iemand die probeert met al zijn ploegmaats goed overeen te komen.”

De les van Eupen

Fadera is vooral het soort voetballer waarvoor mensen naar een stadion komen. Als hij aan de bal komt, gaat er een zindering van verwachting door de tribunes.

“Ik voel wel dat het publiek van Zulte Waregem veel van mij verwacht”, lacht de 21-jarige Gambiaan. “Helaas lukken nog lang niet al mijn acties, maar ik speel met steeds meer zelfvertrouwen. Daar helpen de goals natuurlijk bij. De winnende treffer op Anderlecht moet ongetwijfeld mijn belangrijkste tot dusver zijn, al was die tegen Eupen wellicht de mooiste. Maar toen lieten we alsnog de zege ontglippen. Ja, omdat ik totaal uitgeput op de grond lag toen zij gelijk maakten. Dat was een harde les. Ondertussen is onze ploeg stevig versterkt, maar we zijn nog niet zover dat we comfortabel aan wedstrijden kunnen beginnen. Het is knokken voor elk punt, zeker ook zondag tegen Club Brugge.”

Tom Saintfiet

Gambia is geen voetbalgrootmacht in Afrika, Gambiaanse voetballers blijven in Europa eerder uitzonderingen. Aan het eind van de vorige eeuw was de kleine Ebou Sillah de eerste in België, bij Club Brugge. Die kwam, net als Fadera, uit het stadje Bakau en begonnen te voetballen bij Real Banjul.

“In Gambia is Ebou een legend”, legt Fadera uit. “Momenteel is Suleymane Marreh van AA Gent mijn enige landgenoot in de Belgische topklasse. Zelf kom ik uit een familie waar de mannen niet zo voetbalminded zijn. Mijn vader kijkt weinig naar wedstrijden, mijn broer voetbalt niet. Maar mijn moeder is gelukkig wel gek van het spelletje. Zo ver van je familie zijn is niet altijd makkelijk voor een jonge kerel, maar ik trek me wel uit de slag. Ook om mijn potje te koken. Ik woon hier alleen, op vijf minuten van het stadion. Voor mijn nationale ploeg (waarvan de Belg Tom Saintfiet bondscoach is, red.) werd ik tijdens de WK-break voor het eerst opgeroepen voor een oefeninterland tegen Guinee Bissau. Na mijn goal in Anderlecht kreeg ik een sms van onze bondscoach, hij volgt mijn prestaties zeker op.”

