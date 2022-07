Alieu Fadera bezorgt Zulte Waregem eerste zege met zijn eerste treffer: “Hopelijk volgt er nu hele reeks”

Frustratie

Vorig seizoen werd Alieu Fadera in augustus op voorspraak van Francky Dury weggehaald bij FK Pohronie in Slovakije. Hij kreeg snel enkele basisplaatsen, maar verdween na de trainerswissel onder Timmy Simons naar het achterplan. Fadera klokte af op 18 wedstrijden, waarvan 4 volledige, maar in dit kalenderjaar speelde hij nog amper 100 minuten.

“Blessureleed was mijn deel en het hielp natuurlijk niet dat de ploeg zo’n moeilijk parcours aflegde om zich in de topreeks te handhaven”, kijkt Fadera terug. “Toch was het voor mij geen verloren jaar, ik heb me kunnen aanpassen hier en veel geleerd. Het frustreerde me wel enorm dat een eerste doelpuntje uitbleef, want als spits wil je toch altijd scoren. De kop is er nu af voor mij en dat zal me hopelijk bevrijden in de komende weken en maanden, zodat er een hele reeks goals volgen.”

Een makkelijk doelpunt was het tegen Seraing overigens niet. Jelle Vossen kon achteruitlopend van bijna op de doellijn de hoge voorzet van Ciranni nog terugkoppen en voor doel was Fadera sneller op de bal dan Christophe Lepoint, die in de bewuste fase ook al de buitenspelval was vergeten open te zetten. Amper twee minuten na zijn goal had Fadera zelfs al een tweede treffer aan de voet, maar hij durfde - of wilde - zijn eigen kans niet te gaan.

“Ik dacht dat Jelle Vossen nog beter geplaatst was en verkoos hem aan te spelen”, zegt hij. “Achteraf bleek dat niet de juiste keuze, maar ik zag toch een duim van de coach.”