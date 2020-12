Alicia Franck zondag van partij in Boom: “Beenbreuk van drie jaar geleden zit niet meer in mijn hoofd”

“Drie jaar geleden brak ik hier tijdens de verkenning voor de cross mijn been”, weet Alicia Franck nog goed. “Toch speelt dat niet negatief in mijn hoofd. Die beenbreuk was het gevolg van een onschuldige val. Op een glibberige strook van de omloop begon ik te schuiven. Het verdict was hard, mijn seizoen was voorbij. Intussen heb ik dat overwonnen. Het zou anders zijn indien ik mijn been had gebroken bij een val in de Kuil van Zonhoven. Op de fiets heb ik geen last meer van die breuk. En het gaat goed. Daar ben ik blij om.”

Perceptie is anders

Vorig weekend liet de renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini de cross in Kortrijk schieten. Ze verplaatste zich naar Tabor waar ze zondag de eerste Wereldbeker van het seizoen als dertiende afsloot. De veldrijdster uit Lochristi reed zowat de hele cross in die positie. “Vorig seizoen boekte ik met een dertiende plaats in Hoogerheide mijn beste uitslag ooit in een Wereldbeker”, gaat Franck voort. “Daardoor is de perceptie anders. Zelf vind ik die dertiende plaats van Tabor niet slecht. Mijn start was goed. Ik weet dat ik een goeie start heb, maar vanaf de vierde startrij is dat een loterij. In Tabor zat ik achter de valpartij met Shirin Van Anrooy, maar ik kon er rond en kende zo een goeie start. Maar dat vroeg energie.”

Naar 41 op UCI-ranking

Franck hield stand en sprokkelde 54 UCI-punten. Waardoor ze in de ranking van plaats 45 naar 41 klom. “Een paar weken geleden paste de UCI de telling aan, maar niet helemaal eerlijk”, vindt Franck. “Vorige winter sprokkelde ik punten in Slovakije en Tsjechië. Die punten verdedigde ik niet omdat het reisadvies op een bepaald moment negatief was. Andere meisjes die punten pakten in Amerika behielden die omdat die crossen dit jaar niet doorgingen. Die in Tsjechië en Slovakije werden wel georganiseerd. Volgend seizoen start iedereen op nul. Enkel de punten van het WK blijven behouden. Dus spaar ik budget om volgende winter in het buitenland op zoek te gaan naar punten.”