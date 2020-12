Alicia Franck na dubbel Antwerpen-Gavere: “Benen beter dan uitslagen laten vermoeden”

In coronatijd is een dubbel veldritweekeinde niet evident. Het eerste is achter de rug. Voor Alicia Franck liep het zaterdag in Antwerpen net voor de eerste bocht mis. Ze sloeg tegen de grond. “Er was wat chaos door een valse start, ik dacht dat ze ons gingen terugroepen, maar dat gebeurde niet”, blikte Franck terug naar de Scheldecross. “Volgens mij gingen we te snel naar die eerste bocht. Iedereen remde hard. Ik bleef achter het stuur van de Amerikaanse Honsinger hangen en kon niet meer corrigeren. Tegen dat ik mijn fiets enkele meter had gevonden was iedereen weg. Uiteraard was mijn moraal zoek. Gelukkig viel de lichamelijke averij mee. Dat ik toch nog 24 ste kon worden is verbazingwekkend.”

Patineerde op de klim

Daags nadien deed Franck, die zeker is van een selectie voor de Wereldbeker van volgende zondag in Namen, het in Gavere een stuk beter. Ze pakte als vijftiende haar eerste Superprestigepuntje van het seizoen. “Typisch voor mij: daags na een val ben ik bij de start heel voorzichtig, eigenlijk heb ik me zelfs een beetje laten doen”, ging de renster van Proximus-Alphamotorhomes-Dolticini verder. “Daardoor moest ik van ver komen. Bovendien had ik op de klim wat problemen. Omdat ik niet beschik over het zwaarste profiel van banden. Daardoor patineerde ik, frustrerend, het is nu zo. Over deze vijftiende plaats ben ik niet tevreden, over het gevoel wel. Dat is mijn conclusie van het weekeinde: mijn benen zijn beter dan de uitslagen laten zien. Ik hoop dat ik weldra een toptienplaats kan pakken. Ik moet enkel een beetje wachten op wat geluk in een wedstrijd. Maar het niveau ligt heel hoog. Ik denk dat Michel Geerinck, sedert 1 november mijn trainer, content zal zijn over de waarden die ik hier haalde. De samenwerking loopt goed. Ik heb de indruk dat Michel mij echt wil leren kennen. Hij past niet de algemene principes op mij toe.”