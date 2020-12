Alicia Franck na derde plaats in Bredene: “Voor mij persoonlijk is dit een zege”

Op Kata Blanka Vas, de Hongaarse kampioene die voor het Oost-Vlaamse team Doltcini-Van Eyck-Proximus rijdt, stond in Bredene geen maat. Ze pakte kort na de start de leiding, nam steeds meer voorsprong en won met een bonus van meer dan één minuut. Achter haar was de strijd om plaats twee spannend. Franck ging in de tweede van vijf ronden op en over Sanne Cant. Ze nam tien tot vijftien seconden op de Belgisch kampioene. Uit de achtergrond keerde Honzinger terug. Pas in de slotronde beenden de Amerikaanse en Cant een moegestreden Franck bij.

Eind goed, al goed

“Ik was redelijk kapot”, gaf Franck toe. “Vrij vroeg in deze cross kwam ik alleen in tweede positie. Als je daar zit kan je niet anders dan er voor gaan. Ik viel een beetje stil en voelde Sanne Cant terugkeren. Op zich was dat niet zo erg, maar ze bracht ook Honzinger mee. Of ze brachten elkaar terug in de strijd om plaats twee. Sanne ging in de slotronde over mij. Ze kon een paar tanden groter duwen. Toen ik dat merkte keek ik vooral naar Honsinger. Ik hield een paar seconden over, maar maakte een stuurfout waardoor de Amerikaanse plots over mij ging. Toch kon ik in haar wiel de laatste rechte lijn opdraaien. Mijn trainer zal zonder twijfel commentaar hebben op de manier waarop ik sprintte. Dankzij een jump was ik toch een paar centimeter eerder over de lijn dan de Amerikaanse. Voor mij persoonlijk is de derde plaats een overwinning. Was ik na een prima wedstrijd alsnog naast het podium gevallen zou ik teleurgesteld geweest zijn. Eind goed, al goed. Met situaties als deze moet ik leren omgaan. Niet alleen met de stress van een finale, maar ook met vermoeidheid.”