Alicia Franck in Heusden-Zolder beste landgenote: “Met achtste plaats is mijn weekeinde geslaagd”

Beste Belgische! In de cross is die eer meestal weggelegd voor drievoudig wereldkampioene Sanne Cant, soms voor Laura Verdonschot. In Heusden-Zolder was Alicia Franck de beste landgenote. Bij het ingaan van de slotronde kwam ze zelfs nog in aanmerking voor het podium.

In Heusden-Zolder kende Franck een hele goeie start. Heel even reed ze aan de leiding, snel zat ze in een tweede groepje met Manon Bakker, Anna Kay en Lucinda Brand. Deze laatste maakte vlug de oversteek naar Ceylin Alvarado, Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge Van Der Heijden. Deze laatste moest haar vier gezellen laten rijden, maar bij het ingaan van de slotronde kwam het in de spits bijna tot een samensmelting met acht. “Ik dacht eraan op te schuiven, maar Lucinda Brand zag dat wij aanpikten en demarreerde net voorbij de laatste passage aan de streep”, weet de renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini.

Normaal niet goed op snelle omloop

“Om enkele plaatsen te winnen was ik net niet goed genoeg. Dat ik bij het begin van de laatste ronde net niet kon opschuiven is een klein minpuntje. Los daarvan, met deze achtste plaats ben ik heel tevreden. Los van mijn uitslag zondag in de Wereldbeker in Dendermonde is mijn weekeinde al geslaagd. Snelle omlopen kan ik normaal niet zo goed. Vandaag bewijs ik dat ik zo’n hoog tempo toch vijftig minuten kan volhouden. Ook al trok winnares Lucinda Brand stevig door, toch verloren Manon Bakker, Anna Kay en ik in de slotronde niet veel tijd. Ben blij dat het eindelijk eens wat meezat. Ik had goeie benen en kende geen pech. Ook in Namen was ik heel goed gestart, maar ik reed lek en viel nog voor ik kon wisselen. Waardoor ik mijn degelijke conditie niet kon vertalen in een uitslag.”

Verdere programma nog bespreken

Wat in Heusden-Zolder wel lukte. Zondag werkt Franck de Wereldbeker in Grembergen-Dendermonde af. Ook de volgende manche van de Wereldbeker in Hulst (3/1) staat op haar programma. Welke wedstrijden ze tussen beide topcrossen zal doen bespreekt ze nog met Michel Geerinck, sedert 1 oktober haar trainer. “Als we in Dendermonde een halve cross moeten lopen is het herstel helemaal anders dan na een veldrit waarin je niet veel van de fiets moet”, verduidelijkt Franck die moet kiezen tussen Bredene (30/12), Baal (1/1) en Gullegem (2/1).