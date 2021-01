Alicia Franck blij met BK-brons: “Groeien naar zilver of wie weet ooit goud”

Opvallend bij het begin van het BK voor vrouwen: de vliegende start van eerstejaarsbelofte Julie De Wilde. Haar ploeggenote Sanne Cant nam het commando snel over en sloeg meteen een gaatje. Na de eerste van zes ronden had de titelverdedigster al tien seconden voorsprong op Kopecky en twintig op Franck. De medailleposities wisselden nadien niet meer. “Eigenlijk was dit kampioenschap niet zo spannend”, besefte Alicia Franck. “Sanne Cant opende heel snel waardoor na een halve ronde de posities al ingenomen waren. Ik deed er alles aan om dichter te komen, maar het verschil werd steeds groter. Waardoor ik op een bepaald moment enkel dacht aan het verdedigen van de derde podiumplaats. Dat lukte vrij goed. In het midden van de cross voelde ik me iets minder goed. Gelukkig had ik genoeg voorsprong waardoor ik even wat gas kon terugnemen en op adem kwam. Van dan af was het meer een gevecht tegen mezelf dan tegen de rest.”

Ik was goed, Sanne heel goed

Franck bolde op 1’20 van Cant over de streep. Zelf had ze meer dan veertig seconden voorsprong op Laura Verdonschot die in de slotronde over Ellen Van Loy ging. De renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini dacht voor de start dat zij het Sanne Cant moeilijker zou kunnen maken, maar glunderde met haar bronzen plak. “Ik hoop dat ik vertrokken ben, na een aantal jaren is het eindelijk gelukt om het BK-podium te halen”, ging Franck verder. “Wellicht zal ik de komende jaren nog kunnen groeien. Naar zilver en wie weet goud. Het was mijn bedoeling om het Sanne Cant moeilijk te maken, maar dat is niet gelukt. Toch ben ik tevreden met het resultaat. In een kampioenschap als dit hangt veel af van de vorm van de dag. Bij mij was die goed, bij Sanne heel goed, denk ik. Na een paar medailles in het mountainbike is dit de eerste in het veld. Heel plezant!”