Ali Yildiz en SK Londerzeel voor verplaatsing naar subtopper KSK Tongeren: “Allesbehalve makkelijk om daar iets te rapen”

“Ik ken Tongeren wel een beetje als Limburger en het is een heel sterk geheel”, opent Yildiz. “Dat uit zich ook in de stand, want het staat niet voor niets op een vijfde plaats na een recente elf op vijftien. Het zal dus allesbehalve makkelijk worden om daar iets te rapen. Maar het moet wel onze doelstelling zijn.”

“We zijn dat ook wel wat aan onszelf verplicht na die toch wel onverwachte, maar vooral onnodige nederlaag tegen Lille United vorig weekend. Een karakterploeg was dat en als je daar als ploeg niet hard genoeg tegen werkt, kom je te kort. We hebben dus met de punten gemorst tegen hen, hoewel we weer maar eens op voorsprong kwamen. Maar zeker niet voor het eerst dit seizoen geven we het toch nog uit handen. Zo ook tegen Racing Mechelen, Lebbeke, Turnhout... Dat lijstje begint jammer genoeg lang te worden. We gaan nog alerter en scherper moeten zijn om dat te vermijden. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren, maar het gebeurt toch. Een pasklaar antwoord heb ik daar jammer genoeg niet op.”

Hoger gerangschikte ploegen

Positief is wel dat we dit seizoen al wel vaker een resultaat hebben behaald tegen hoger gerangschikte ploegen”, gaat Yildiz voort. “Dan denk ik aan Belisia, Lyra-Lierse, Cappellen en Sporting Hasselt. Daar pakten we tien op twaalf tegen. Heel mooi natuurlijk, maar nog beter zou het zijn als we dat ook konden tegen de ploegen die lager staan. Want alleen zo schuif je op in de stand, door niet enkel van de grotere ploegen te winnen.”

“Wat die stand betreft, staan we stilaan voor een belangrijk punt. Als we dit weekend weekend winnen, tellen we 21 punten. En dan kunnen we echt wel mee zijn met de ploegen uit de linkerkolom. Wat ook absoluut het doel moet zijn. Als we dat niet doen, gaan we waarschijnlijk verder wegzakken in die rechterkolom. En dat moeten we absoluut zien te vermijden, want we hebben daar al lang genoeg gestaan in de eerste maanden van dit seizoen.”

Afhankelijk

Op persoonlijk vlak kan de Londerzeelse nummer tien alvast niet klagen over zijn terugkeer naar SK. “Dat klopt inderdaad. Ik tel momenteel tien goals na veertien matchen en in de beker maakte ik er ook vier. Ik mag dus niet mopperen, maar ik had liever wat meer punten geteld. Of Londerzeel tot dusver te afhankelijk is geweest van mij ga ik zeker niet zeggen. Het is wel leuk om goals te maken en beslissend te zijn, maar de laatste weken komt het gevaar en de goals van meerdere kanten. Iedereen werkt er hard voor. Dat kan alleen maar positief zijn. Wie de goals maakt, maakt mij niet zoveel uit. Als ze maar vallen en we voort kunnen timmeren aan de weg omhoog.”

