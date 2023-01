Ali Yildiz en SK Londerzeel voor trip naar Lille United: “We hebben iets recht te zetten tegen hen”

Aan de heenmatch begin december hielden Yildiz en maats geen goed gevoel over. Het verloor toen met 1-2 nadat het even na de pauze op voorsprong klom: “We hebben dus zeker iets recht te zetten tegen hen”, opent Yildiz. “We leverden toen geen goede teamprestatie en dat deden zij wel. Daarvoor moeten we dus dit weekend zeker op onze hoede zijn. Want ook al komen zij uit derde amateur, zij hebben een heel goede ploeg. Dat zie je ook aan het feit dat ze nog niet echt in de problemen zijn gekomen tot dusver.”

Mag iets meer zijn

“Dat neemt echter niet weg dat we vol voor de drie punten moeten gaan. We komen van ver, maar zijn de laatste weken toch geregeld de nodige punten aan het pakken. Daardoor zijn we weer wat opgeklommen in de stand, maar het mag toch nog altijd iets meer zijn. We hebben de kwaliteiten om hoger te mikken en als we de taken van de coach allemaal perfect uitvoeren, kan het nog een mooi seizoen worden.”

“Aan het punt afgelopen weekend op Jong KV Mechelen hielden we inderdaad geen slecht gevoel over”, gaat de Londerzeelse topschutter voort. “Akkoord, we kwamen 0-2 voor en dan lijkt dat gelijkspel niet goed. Maar je mag niet vergeten dat we tegen een ploeg speelden met profs die ook op winterstage zijn getrokken met de A-kern. Zij zijn door blijven gaan terwijl wij net uit de winterstop kwamen. Natuurlijk hadden we liever de drie punten meer naar Londerzeel genomen, maar het punt geeft zeker wel moed voor wat nog komen gaat.”

Alles ligt nog open

Wat er op de lange termijn komen gaat voor Yildiz zelf laat hij nog wat in het midden. Feit is wel dat sportief manager Erik Hermans besloten heeft zijn taak als sportief manager stop te zetten omdat het niet meer te combineren viel met zijn drukke activiteiten buiten de club: “Voorlopig heeft onze trainer dat wat overgenomen, maar ik ben alleszins nog in onderhandeling. Ik heb dus nog niets beslist naar volgend seizoen toe, alles ligt nog open. Positief daarin is wel dat onze trainer op post blijft. Niet alleen ik, maar ook de ploegmaats hebben een goede band met hem dus dat is toch wel een goed signaal voor een verdere samenwerking. Ik ga in de eerste plaats blijven proberen om dit seizoen belangrijk te zijn voor Londerzeel en dan zien we wel weer verder.”

