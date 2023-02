Ali Yildiz en SK Londerzeel pakken in derby bij Pepingen-Halle eerste winst in 2023: “Het was een zege op karakter”

De zesde poging in het nieuwe jaar was de goede voor SK Londerzeel: uitgerekend in de derby bij Pepingen-Halle pakten de troepen van trainer Stijn Geys een eerste driepunter: 2-3. De afscheidnemende Ali Yildiz was goed voor één goal en één assist en blikt dan ook tevreden terug.

Zoals de eindscore doet vermoeden, was het geen zege zonder slag of stoot: “Het was vooral een zege op karakter”, opent Yildiz. “Het was niet gemakkelijk om op het zware veld te spelen, maar dat is natuurlijk voor beide ploegen zo. Bovendien kwamen we ook twee keer op achterstand tegen hen, maar konden we het wel evenveel keer goedmaken en zelfs nog meer.”

Hoog tijd

“Maar het belangrijkste waren natuurlijk de drie punten zodat onze eerste zege in 2023 een feit is. Als je dat nu pas kan zeggen, midden februari, dan heb je eigenlijk niet veel te zeggen buiten dan dat het hoog tijd werd. Zeker omdat de ploegen onder ons wel de nodige punten pakten. Door deze zege tegen Pepingen-Halle, wat toch wel een concurrent is van ons, zetten we hen op vier punten en dat geeft toch al een beter gevoel. Volgende week zouden we ook nog eens thuis moeten winnen. In dit geval tegen de U23 van KV Mechelen. Dan zou dat hopelijk de start van een nieuw reeksje kunnen zijn en dat kunnen we ook nog altijd wel gebruiken.”

“Wat me ook pleziert buiten de zege zelf is dat we de kopjes niet lieten hangen na de achterstanden. Dat had zeker wel gekund, maar dat lieten we niet toe. En dat toont wat mij betreft ook aan dat wij als SK Londerzeel zijnde nog altijd goed aan elkaar hangen. Ondanks het gegeven dat er volgend jaar heel wat vertrekkers zullen zijn willen we er nog het beste van maken in het huidige seizoen.”

Totale plaatje

Eén van die vele vertrekkers is ook de Londerzeelse topschutter zelf: “Ik ga volgend seizoen inderdaad andere oorden opzoeken, maar naar waar juist weet ik nog niet. Er gaat binnen Londerzeel heel wat veranderen op sportief vlak, niet in het minst een nieuwe trainer. Het vertrek van trainer Geys heeft ook wel zijn rol gespeeld in mijn beslissing, maar het is meer het totale plaatje. Je moet ook zelf bepaalde voorwaarden stellen die je graag ingewilligd ziet worden. Wat niet wegneemt dat hier enkel correcte mensen rondlopen op Londerzeel, daar kan ik niets verkeerds over zeggen.”

Linkerkolom

“De komende weken en maanden wil ik nog belangrijk zijn voor de club met onder meer goals en assist. Tegen Pepingen-Halle lukte ik mijn zevende assist en scoorde ik mijn elfde van het seizoen. Aardige cijfers, maar het mag altijd meer zijn. Om op die manier hopelijk nog enkele plaatsjes te winnen in het klassement en alsnog te finishen in die linkerkolom. Dat zou een gepast afscheid zijn.”