Algemeen forfait SV Anzegem: spelers kunnen dit seizoen nog bij een andere club gaan voetballen

Donderdagavond trokken de spelers van SV Anzegem nog eens naar de club. Een laatste keer want dit seizoen komen zowel A-ploeg in derde nationale A als B-ploeg in vierde provinciale C niet meer in actie. De spelers zijn vrij, punten die tegen Anzegem werden behaald worden niet toegekend.

Vrijdagvoormiddag was het officiële forfait van SV Anzegem bij de federatie nog niet gemeld, maar de schriftelijke bevestiging was onderweg. Dat heeft gevolgen voor het klassement. Leider Voorde-Appelterre verliest de drie punten van de 1-5-zege op De Drie Kaven een maand geleden. Dichtste achtervolger Tempo Overijse moet zelfs vier punten inleveren: in Anzegem werd het 2-2, in Overijse vorige maand 2-1. Wat betekent dat Overijse zaterdagavond met 42 punten aan de topper tegen Voorde-Appelterre begint. Twee punten minder dan de leider.

Rumbeke, Jong Lede, Stekene, Drongen, Hamme en Aalter moeten drie punten inleveren. Wervik en Wolvertem-Merchtem verspelen één punt. Het betekent dat Elene-Grotenberge, dat op de eerste speeldag in Anzegem met 3-1 verloor, in de strijd om het behoud een beetje winst boekt. Uiteraard leveren de negen komende forfaits van Anzegem de tegenstanders niets op. “De nog te spelen matchen worden uit de kalender geschrapt en worden niet als een forfait beschouwd”, leren we bij de federatie.

Periodestanden behouden

Een ander verhaal voor de twee voorbije periodekampioenschappen. De eindstanden van de eerste en tweede periode, met respectievelijk Voorde-Appelterre en Tempo Overijse als winnaars, blijven behouden. Wat het pas gestarte derde periodekampioenschap betreft wordt de uitslag van Aalter-Anzegem (3-0) geannuleerd. Door het forfait van Anzegem is één rechtstreekse degradatieplaats ingevuld. Resten nog twee rechtstreekse dalers plus eventueel een eindronde voor de club die dertiende eindigt. Of er een vierde zakker naar eerste provinciale is hangt af van de situatie in eerste nationale.

De spelers van zowel Anzegem A als B zijn bij dit algemeen forfait van de club onmiddellijk vrij. Zij kunnen de rest van de competitie nog bij een andere ploeg aansluiten en spelen in het eerste elftal. Met andere woorden: een ploeg die in de strijd om het behoud nog ruimte heeft om een speler aan te trekken kan bij Anzegem shoppen. Volgend seizoen zou Anzegem nog enkel met een team in vierde provinciale aantreden. Intussen is al duidelijk dat Jordy Beirlaen volgend seizoen bij KRC Harelbeke zal voetballen.