Algemeen forfait dreigt toch nu Rapid Leest laatste seizoen niet meer lijkt uit te spelen: “Einde in mineur”

Geen Rapid Leest tegen Berg en Dal afgelopen weekend. Hoewel de Leestenaren lange tijd aangaven het seizoen te zullen uitspelen ondanks betalingsproblemen na de fusieperikelen lijkt daar nu toch verandering in te komen. Kapitein Thomas Cools liet zaterdagavond weten niet meer te zullen aantreden en in zijn zog volgden ook nog een aantal anderen zijn voorbeeld. Trainer Rudy Van Houdt kreeg tegen zondagmiddag nog welgeteld twaalf spelers bij mekaar, een mix van A-kern en reserven, maar die besloten unaniem niet meer te voetballen in de huidige omstandigheden. Een 0-5 forfaitzege voor Berg en Dal dus en nu is het nog maar de vraag of Rapid in de resterende drie duels nog aan de aftrap komt? Zo niet dreigt een algemeen forfait met alle gevolgen van dien voor de rangschikking.

“De spelers voelen zich niet correct behandeld”, zegt trainer Van Houdt. “Ik vind het jammer dat dit gebeurd, maar het hing in de lucht. Een aantal spelers gaf er al de brui aan en jongens die geblesseerd raakten, zag ik ook niet meer terug. In eerste instantie zag het er nog naar uit dat we zouden spelen tegen Berg en Dal, maar rond 22 uur zaterdagavond stuurde kapitein Cools dat hij niet meer kwam. De spelers ontvingen onlangs nog een betaling, maar die was niet volgens de afspraken en dat was blijkbaar de druppel.”

“Ik kreeg nog twaalf spelers bij mekaar om de match tegen Berg en Dal te spelen, maar zij besloten dan toch om dat niet te doen. De overgebleven spelers van de A-kern zagen het niet zitten om te spelen met jongens die in principe nog niet klaar zijn om te voetballen in eerste provinciale. Het zou een ongelijke strijd worden en niemand had nog zin in een afstraffing zonder enige inzet.”

Fusieverhaal

“Het was ook gewoon niet leuk meer. De velden waarop we moesten trainen de voorbije weken waren dramatisch, ik had nog acht trainingsballen en er was geen warm water om te douchen. Om maar enkele dingen te noemen. Het is schrijnend hoe dit gelopen is in de nasleep van het hele fusieverhaal en de oprichting van de nieuwe club. Sinds Nieuwjaar zijn we in de steek gelaten door de vorige sportieve cel met alle gevolgen van dien. Het was op en het ziet er niet naar uit dat ik de spelers nog op andere gedachten kan brengen.”

Domino-effect

“Dit is het einde in mineur waarvoor ik vreesde”, zucht Leest-secretaris Jean Apers. “We kunnen niemand verplichten om te spelen, maar ik vind het jammer dat die drie resterende wedstrijden niet meer worden volgemaakt en dat een enkeling zo’n domino-effect in gang zet. Ergens hoop ik nog dat we alsnog een ploeg aan de aftrap krijgen de komende weken, al was het maar om de boete te vermijden die ermee gepaard gaat, maar ik ziet het niet meer gebeuren. Veertig jaar lang gaf ik het beste van mezelf voor deze club. Dit een serieuze klop.”