Algemeen directeur Stephan Vandebeeck (Sporting Pelt): “We zijn klaar voor het nieuwe seizoen”

Sporting Pelt begint op 3 september met een uitwedstrijd bij titelverdediger Kembit Lions en met een nieuwe coach Korneel Douven aan een nieuw seizoen in de BENE-League, de succesvolle grensoverschrijdende competitie met zes teams uit België en zes teams uit Nederland.

Sporting Pelt mikt in de BENE-League op een plaats in de Final4. Niet alleen sportief maar ook extra-sportief zijn er ambities. Zo was er de voorbije maanden een aanzienlijke toename van het aantal leden. Dat in combinatie met de zoektocht naar een naamsponsor en een commercieel manager zorgt ervoor dat het professionaliseringsproces versneld wordt.

Sporting Pelt is een traditieclub in het Belgische handbal. De club werd in 1969 opgericht en werd als Sporting Neerpelt tien keer kampioen van België en won negen keer de Beker van België. Nadat de club enkele jaren afwezig was op het hoogste niveau maakte Sporting Nelo in seizoen 2017/18 zijn rentree in de BENE-League. Sinds de fusie van Neerpelt en Overpelt werd de club omgedoopt tot Sporting Pelt. Vorig seizoen plaatste de club zich voor het eerst voor de Final4 van de BENE-League.

Sporting Pelt telt heel wat Belgen en Nederlanders in de rangen. Nu beide landen zich geplaatst hebben voor het WK-handbal dat in januari 2023 in Zweden en Polen gespeeld zal worden wil Sporting Pelt meesurfen op de behaalde successen.

“Tijdens het voorbije EK maakten al enkele spelers deel uit van de Nederlandse selectie. Onze doelman Thijs Van Leeuwen had met enkele sterke reddingen een groot aandeel in de zege tegen Montenegro”, weet Stephan Vandebeeck, algemeen directeur van Sporting Pelt. “Zijn prestaties hadden een directe invloed op onze club.

Jeugdspelers raakten geprikkeld en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk in de kleedkamer. Sport heeft helden nodig en plots hadden wij met Thijs zo’n held in onze club. Samen met de andere Nederlandse internationals Tommie Falke en Robin Schoenaker trok hij die lijn in de BENE-League door en wisten we ons voor het eerst te plaatsen voor de Final4. Sportieve successen waren er ook in de jeugdreeksen met enkele regionale en nationale titels. Heel belangrijk en opmerkelijk is dat we ook een forse toename van het aantal leden zagen. Als we nog verder willen doorgroeien als club moeten we werk maken van professionalisering. Dat proces komt nu in een stroomversnelling”

“De Nederlandse internationals hebben al wat ervaring. Behalve nieuwkomer Louis Delpire en Robbe Spooren, die al speelminuten bij de Red Wolves kregen, hebben de andere internationals minder ervaring. Louis Vandebeeck pikte al enkele trainingen mee en jongens als Niels Van Sloot, Seppe Vandenboer, Nick Deekens, Michiel Lambrecht, Door Vandebeeck en Gaëtan Vanhaesendonck tonen zich op training leergierig en geven hun ogen de kost om zo hun eigen niveau en dat van de ploeg omhoog te trekken. En dat is wat we als club heel graag zien”, aldus Stephan Vandebeeck.

Werking professionaliseren

“In het tussenseizoen werd met Korneel Douven een ervaren coach aangetrokken. Douven is een jeugdproduct van de club. Hij doorliep er alle jeugdreeksen en maakte ook even deel uit van de A-kern. Vorig seizoen loodste hij HC Visé BM naar hun eerste landstitel. Nu keert hij terug naar het oude nest. Buiten sportief kan hij ook extra-sportief een hefboom zijn voor onze club”, zegt Stephan Vandebeeck. “Behalve spelers beter maken kan hij ook inspirerend werken naar jeugdspelers, fans en partners. Sporting Pelt heeft niet alleen een trouwe aanhang die tweewekelijks aanwezig zijn in Het Dommelhof, we hebben ook enkele trouwe partners die onze werking al jarenlang steunen. Om samen met de fans en partners de volgende stap te zetten moeten we met zijn allen een versnelling hoger schakelen. Vandaar dat we onze werking willen professionaliseren. Dat is een interessant project dat in verschillende stappen zal gebeuren. Omdat we niet meteen het juiste profiel hiervoor in onze club hebben zijn we op zoek naar iemand met commerciële capaciteiten en een uitgebreid netwerk om hierin het voortouw te nemen. Met de steeds populairder wordende BENE-League en met het succes van de nationale teams van België en Nederland willen we meesurfen op de jongste successen van onze mooie sport. We willen werk maken van een naamsponsor met belangen in beide landen en bij uitbreiding in de BENELUX. Samen met die partner kunnen we als club de volgende stap zetten en opnieuw aansluiten met de sportieve successen van weleer. Hopelijk starten we het seizoen uitstekend en zegevieren we bij de Lions.”