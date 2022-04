Alfonso Gonzalez brengt twee proftoernooien naar Antwerpen: internationaal tennis op TC De Pollepel in Duffel

Na zestien jaar – met het toernooi van Heiveld in Sint-Katelijne-Waver – worden er in de provincie Antwerpen opnieuw 15.000 dollar-proftoernooien afgewerkt. Op TC De Pollepel in Duffel komen in juni de mannen in actie, twee maanden later de vrouwen. De bezieler is, niet toevallig, Alfonso Gonzalez.

Vorig jaar werd het Duffelse TC De Pollepel overgenomen door de zussen Caroline, Eline en Lorine Nagels en in september deed Alfonso Gonzalez er zijn intrede om de competitieschool in goede banen te leiden. Een jaar later pakt de club meteen uit met twee 15.000 dollar-toernooien: het mannentoernooi staat tijdens de week van 13 juni op de affiche, de vrouwen gaan twee maanden later, vanaf 15 augustus, aan de slag. Gonzalez heeft zich de voorbije jaren hard ingezet om internationale toernooien naar ons land te brengen en zet nu in Duffel zijn werk voort.

“Wat het organiseren van internationale toernooien betreft, heb ik inderdaad wel wat ervaring”, glimlacht Gonzalez. “De voorbije zeven jaar werkte ik hard voor BATD in het Brusselse en elk jaar passeerden er wel enkele ITF- of Tennis Europe-toernooien de revue. De laatste jaren staan er in België steeds minder proftoernooien op de kalender. Nochtans zijn die toernooien belangrijk voor de promotie van de sport en krijgen onze tennissers, op 15.000 dollar-toernooien, de kans om ATP- en WTA-punten te veroveren.”

Internationale sfeer

TC De Pollepel, dat vorig jaar een volledig nieuwe start nam, zet zich meteen dus stevig op de kaart. “We spelen dit seizoen ook al met een team in de derde nationale interclubafdeling van de vrouwen”, aldus Gonzalez. “Binnenkort kan hier dus gedurende twee weken van de internationale sfeer geproefd worden. Natuurlijk willen we ook aan tennissers uit de regio de kans geven om dicht bij huis een proftoernooi af te werken. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Vicky Van de Peer, die twee weken geleden nog de halve finale bereikte op een 15.000 dollar-toernooi in Antalya. Het zou ook mooi zijn om Sofia Costoulas in Duffel te presenteren. Op de wereldranglijst bij de junioren staat zij momenteel op de tweede plaats. Hier kan ze een vervolg breien aan haar opmars op het profcircuit.”

Gonzalez is ambitieus en wil in de toekomst nog internationale toernooien op de kalender zetten. “Er is interesse in de regio en met deze evenementen kan dat alleen maar vergroten”, besluit hij. “Waarom op termijn niet op een 25.000 dollar-toernooi mikken ? Mijn passie voor tennis blijft in ieder geval groot.”