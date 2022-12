Alexis De Sart (RWDM) tevreden met verdiende zege in derby op RSCA Futures: “Tegengoal heeft ons wakker geschud”

De tweede helft begon zeer opwindend. Nog niet iedereen had zijn plaats in het stadion weer ingenomen of op het scorebord stond de 1-1. Agyei bracht met een fraai doelpunt de thuisploeg op voorsprong, ondanks een voorafgaande fout op O’Brien. De pret was echter van korte duur, want nog geen minuut later zorgde Biron op aangeven van Botella voor de gelijkmaker. RWDM voelde dat er meer inzat en ging op zoek naar meer. Na pogingen van Challouk en Biron was het ruim een kwartier voor tijd dan toch raak. Na een korte hoekschop van De Sart naar Sankhon, zwiepte laatstgenoemde de bal voor doel. O’Brien kopte op de paal, maar in de rebound kon Vorogovskiy de 1-2 in doel knallen. Daarna speelde RWDM de match makkelijk uit tegen een moegestreden Anderlecht.