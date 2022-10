Alexis De Sart (RWDM) keert even terug naar Standard: “Dat U23-ploegen op dit niveau spelen, is goede zaak”

De verdedigende middenvelder speelde tien seizoenen bij Standard. Een half jaar maakte hij deel uit van de A-kern.

“Ik heb niets dan goed herinneringen aan mijn periode bij Standard Luik. Ik heb er een goede opleiding genoten onder het bewind van heel goede trainers. Natuurlijk was het een droom die uitkwam toen ik werd overgeheveld naar de A-kern. Maar de pret was van korte duur toen er een nieuwe trainer werd aangesteld. Ik besloot dan maar in functie van mijn verdere ontwikkeling naar Sint-Truiden te gaan.”

De Sart vind het alvast een goede zaak voor de jeugd dat de U23-ploegen zich mogen meten met volwassenen.

“Dat is goed voor hun ontwikkeling en het Belgische voetbal in zijn totaliteit. Je steekt veel meer op van competitievoetbal in de Challenger Pro League dan van bij de beloften te spelen zoals ik heb moeten doen. Of ik op de hoogte ben over de sterkte van SL16FC? Ik heb hun wedstrijden niet echt gevolgd, maar de jeugdploegen van Club Brugge, Anderlecht en Genk hebben bewezen dat ze hun plaats hebben in de Challenger Pro League”, waarschuwt De Sart de vorige zaterdag tegen Beerschot de negentig minuten vol maakte.

Complementair met Oyama

“Ik ben blij dat ik de volle wedstrijd heb kunnen spelen. Ik heb hard moeten werken om conditioneel te staan waar ik nu sta nadat ik een stuk van de voorbereiding heb moeten missen met de A-kern van Antwerp. Ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst”, stelt De Sart die op een gelijkaardige positie speelt als Oyama.

“De voorbije wedstrijden hebben we bewezen dat we complementair zijn. We kunnen aanvallen en verdedigen. Maar misschien ga ik net een tikkeltje meer in functie van Oyama spelen. Hij zal iets sneller naar voor gaan, waardoor ik iets blijf hangen om het defensieve werk op te knappen. Daar iets niks verkeerd mee zolang we elkaar maar verstaan en de ploeg er mee gebaat is.”, besluit de van Antwerp geleende speler.