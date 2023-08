Alexis De Sart (RWDM) keert even terug naar ex-club Standard: “Niet blindstaren op rangschikking”

Door de uitgestelde wedstrijd tegen het Europees spelende Union heeft RWDM twee weken de tijd gekregen om toe te leven naar de match in de Vurige Stede. Van een topper is echter geen sprake, want beide ploegen bevinden zich in de rechterkolom van het klassement.

“Er is serieus wat nagekaart en nagepraat na de zware 7-1-nederlaag op Club Brugge”, geeft middenvelder Alexis De Sart aan. “Of we deze patat verwerkt hebben? Dat zal zaterdagavond moeten blijken, maar we hebben toch goed en hard getraind. Ik heb de indruk dat iedereen er goesting in heeft om die uitschuiver recht te zetten. We hebben tegen Club Brugge fouten gemaakt die onderdeel zijn van een leerproces. De stap van 1B naar 1A is echt niet te onderschatten. Zeker niet tegen topploegen, die elke fout afstraffen. Een 6 op 12 is zeker geen slechte tussenbalans, maar elf doelpunten slikken tegen Genk en Club Brugge is net iets te veel van het goed”, wikt De Sart zijn woorden.