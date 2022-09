Alexis De Sart met RWDM tegen Jong Genk: “We moeten van eerste tot laatste minuut bij de les zijn”

Tegen de jeugdploegen van de Jupiler Pro League clubs heeft RWDM tot dusver nog geen goede beurten gemaakt. Op Club NXT werd er met 1-2 verloren en thuis tegen RSCA Futures kon het pas in de toegevoegde tijd een nieuwe nederlaag afwenden. Tijd om in te grijpen, moet trainer Vincent Euvrard gedacht hebben. En zo geschiedde. Met tegen Deinze liefst zeven wijzigingen in de basisploeg. Zelfs kapitein Gilles Ruyssen werd geslachtofferd, al mocht hij nog wel op de bank plaatsnemen. In zijn plaats kwam de jonge Jake O’Brien en die deed dat, op één slechte terugspeelbal na, prima. Zijn prestatie werd zelfs beloond met een plaatsje in het elftal van de week van de Challenger Pro League. Van alle nieuwe jongens sprong vooral de prestatie van de Braziliaan Oyama in het oog. Wat een gedrevenheid, gekoppeld aan een groot loopvermogen en duelkracht. Hij heeft in zijn debuutmatch heel veel harten veroverd van RWDM-fans. Maar ook last minute aanwinsten Alexis De Sart en Youssef Challouk deden het meer dan behoorlijk, om niet te spreken over de prestatie van spits Luke Plange, goed voor een assist en een doelpunt.

“Tegen Deinze was het in de eerste helft wat zoeken. Logisch, als je met zoveel nieuwe spelers op het veld staat”, blikte De Sart terug naar de vorige wedstrijd. Maar na de rust hebben we elkaar beter gevonden en verliep de communicatie ook beter. Onze ploeg telt heel wat nationaliteiten die verschillende talen spreken. Dat zorgde in het begin voor wat ruis op de lijn, maar uiteindelijk is er maar één taal in het voetbal hé. De druk om te winnen was zeker aanwezig. Maar als je de titel ambieert, dan moet je met die druk om kunnen. Hopelijk zijn we nu gelanceerd voor een mooie reeks, zodat we nog hogerop kunnen klimmen in de rangschikking. Het zal er wel op aankomen om steeds van de eerste tot de laatste minuut geconcentreerd te zijn. Ook tegen Jong Genk, dat over een goede ploeg beschikt.”

Concurrentie bijzonder groot

Met meer dan 30 spelers beschikt RWDM over de grootste kern in de CPL. De concurrentie is bijzonder groot. Tegen Deinze deden Biron, Hazard, Kurdic en Ruyssen zelfs niet mee en mochten Smeets en Gécé slechts invallen. Trainer Euvrard kijkt duidelijk niet naar namen.