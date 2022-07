Alexandre De Bruyn speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd met inzet voor KVK: “Toen Kortrijk aanklopte, heb ik geen seconde getwijfeld”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUEKV Kortrijk begint zaterdag tegen OH Leuven aan het nieuwe seizoen. Voor Alexandre De Bruyn wordt het zijn eerste officiële wedstrijd voor de West-Vlamingen. De 28-jarige Belg kwam in de winter over van AA Gent, maar was toen niet topfit. In de voorbereiding toonde De Bruyn dat hij nu wel klaar is voor de strijd.

Alexandre De Bruyn is een jeugdproduct van Anderlecht, maar zette zijn eerste stapjes in het profvoetbal bij Lommel. Bij de Limburgers maakte hij veel indruk en dat was STVV niet ontgaan. De Kanaries namen hem over en met succes. De Bruyn was er namelijk een lust voor het oog. Toen daarna AA Gent op de proppen kwam, leek dat een juiste stap in zijn carrière. Maar De Bruyn viel uit met een kruisbandletsel en kreeg er geen nieuwe kans om zich te bewijzen. KVK had wel vertrouwen in onze landgenoot en gaf hem een contract voor 2,5 jaar met een cluboptie voor nog eens 2 seizoenen. Na veel blessureleed is De Bruyn klaar om te knallen.

“Ik heb er enorm veel zin”, vertelt hij. “Toen Kortrijk aanklopte, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik hoorde veel goede dingen over deze club en ik moet zeggen dat het ook klopt. De sfeer is echt top. Ik had het moeilijk in het begin, maar ik heb samen met Gérard (Lifondja, red.) hard gewerkt om opnieuw topfit te zijn.”

“Het is lang geleden dat ik nog zo’n goede voorbereiding heb meegemaakt. Ik voel me super en wil dit seizoen tonen wat ik mijn mars heb. Ik hoop zo veel mogelijk minuten te maken en belangrijk te zijn voor de ploeg. Maar ik hoop vooral dat ik blessurevrij blijf, want ik heb mijn portie pech nu wel gehad.”

Nieuwe rol

Normaal wordt De Bruyn als aanvallende middenvelder of als flankaanvaller uitgespeeld, maar in de voorbereiding gaf Belhocine hem een meer verdedigende rol. “Die positie ligt me wel. De coach weet wat hij doet door me daar te posteren. Ik klaag niet, want ik hou ervan om het spel te kunnen verdelen. Voor mijn blessure gooide ik grote ogen, maar zo’n dingen gebeuren nu eenmaal. Ik ben technisch sterk, maar in mijn nieuwe rol kan mijn positiespel nog beter. Ik denk nog te vaak als een aanvaller.”

“Vorig jaar ging ik iedere dag op en af. Maar tegenwoordig woon ik in Kortrijk en niet langer in Brussel. Ik heb geen vriendin meer en kan me dus honderd procent focussen op het voetbal.” (lacht)

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League