Alexandra Danneel blikt vooruit op het EK: “Stiekem hoop ik op top zestien”

“Ik heb hier lang naar uitgekeken, want ik ben wel benieuwd naar waar ik sta in vergelijking met de rest van de Europeanen”, blikt Alexandra Danneel. “De voorbereiding verliep eigenlijk beter dan andere jaren. We konden met ons team al in juli terecht op onze ijsbaan in Hasselt, terwijl we andere jaren in de zomer naar het buitenland moeten op zoek naar ijs.”

“Daarnaast is door corona enkel topsport toegestaan op de schaatsbaan, waardoor we ook tijdens de schoolvakanties in eigen land ijs kunnen krijgen. Doordat we zo vroeg zijn begonnen en ons programma ononderbroken hebben kunnen draaien, heb ik wel al stappen in de goede richting gezet.”

“Wat de ambities zijn? Dat is een moeilijke, omdat ik niet weet waar ik sta in vergelijking met de rest. Vorig jaar eindigde ik net buiten de top twintig, dus dat moet beter. Stiekem hoop ik in de richting van top zestien, want dat zou betekenen dat ik me telkens kan kwalificeren voor het hoofdprogramma op zaterdag en zondag.”

“Als ik mijn persoonlijke records kan breken, ben ik ook al half tevreden. Ik vind het doodjammer dat er ook dit jaar nog geen mixed gender relay op het programma staat, want dan maakten we misschien wel kans op een medaille.”

Coronaprocedure

Danneel en co moeten zich in Polen aan strenge coronamaatregelen houden. “We moesten al een negatieve test kunnen voorleggen voor we Polen binnenkwamen. Bij aankomst werden we nog eens getest en wanneer die ook negatief was, mochten we naar de ijsbaan om te trainen. Verder slapen we allemaal alleen op een kamer en krijgen we telkens ons eten aan de deur geleverd. We mogen niet buiten het hoteldomein, tenzij we ons in het busje van en naar de ijsbaan bevinden.”

“Elke ochtend moeten we ook onze temperatuur meten. Aan de uitgang van het hotel wordt die ook gemeten. Verder worden de teams tijdens trainingssessies zo veel mogelijk gescheiden gehouden. Wij doen alles met het Kroatisch team, want zij trainen al sinds begin dit seizoen samen met ons in Hasselt. Natuurlijk moeten we overal mondmaskers dragen, onze handen ontsmetten en staan er deze week nog enkele coronatesten op de planning.”

“Het is een hele lijst, maar als het moet om deze wedstrijd te kunnen laten doorgaan, dan moet dat maar. Het is wel irritant dat we allemaal een kamer apart hebben, want ik woon al ongeveer drie jaar samen met Rino Vanhooren, mijn vriend en teamgenoot. We hebben ondertussen al enkele gemeenschappelijke spullen waar je niet bij stilstaat als je inpakt. Zo had ik dus geen tandpasta. (lacht)”

