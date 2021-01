Alexandra Danneel blikt met dubbel gevoel terug op EK shorttrack: “Ik voel dat ik veel beter kan”

ShorttrackAlexandra Danneel eindigde op het EK shorttrack, dat van vrijdag tot en met zondag in het Poolse Gdansk plaatsvond, op de 27ste plaats. Echt tevreden is de 25-jarige Brugse daar niet mee. Danneel leerde afgelopen weekend naar eigen zeggen wel veel.

“Als ik op dit EK terugblik, zit ik vooral met een dubbel gevoel”, zegt Alexandra Danneel. “Enerzijds ben ik tevreden over hoe ik mijn ritten heb gereden. Anderzijds ben ik teleurgesteld over de resultaten, die ik heb neergezet. De snelheid zat nochtans echt goed. In de aanloop naar de wedstrijd reed ik mijn snelste rondjes ooit op training. Voor het eerst kon ik daardoor ook meevechten voor de kwalificerende plaatsen en dat is nu ook net hetgeen dat voor mij nieuw is.”

“De timing van mijn inhaalacties staat nog niet op punt, waardoor ik iedere keer opnieuw in de clinch ging met mijn concurrenten. Zo kwalificeerde ik me vrijdag telkens nét niet voor de volgende rondes met een vijfde en twee vierde plaatsen. Ik kreeg ook telkens vrij moeilijke ritten voorgeschoteld omdat ik geen world ranking heb, want daarvoor moet je alle Wereldbekerwedstrijden schaatsen.”

Onvoorspelbaarheid is geen excuus

“Mijn 500m-rit leek eerst haalbaar om me te kwalificeren en een mooie tijd te rijden – ik had ook de tweede startpositie toegewezen gekregen – maar toen ik mijn schaatsen bond voor de rit zag ik dat ze alles door elkaar hadden gehaald. Andere tegenstanders en een minder gunstige startpositie voor mij”, aldus nog Danneel. “Ik heb alles gegeven dat ik in huis had, maar we waren met drie enorm aan elkaar gewaagd en na veel botsingen ging ik uiteindelijk niet door naar de kwartfinales.”

“De onvoorspelbaarheid is natuurlijk heel eigen aan de sport, dus dat is geen excuus. Ik heb veel geleerd en dat neem ik nu mee naar de trainingen in Hasselt. Daarnaast moet ik gewoon sterker worden. Op zaterdag werd ik in de ranking finals van de 1500m en de 500m respectievelijk tweede en derde in mijn rit, wat resulteerde in een 29ste en 23ste plaats.”

Aandachtspunten



“Op zondag eindigde ik als vierde in mijn rit, wat goed was voor opnieuw een 23ste plaats. In het eindklassement kom ik zo op de 27ste plaats terecht”, weet Danneel. “Ik voel dat ik veel beter kan, maar het kwam er gewoon niet uit en dat is jammer. Het heeft weinig zin om erover te blijven foeteren. Het is voorbij en daar kan je niets meer aan veranderen. Het is dan beter om je aandachtspunten en je goeie elementen mee te nemen naar de trainingen om eraan voort te bouwen.”