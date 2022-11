Alexander Uyttenhove schenkt Keiem krappe zege tegen Staden: “De marges zijn klein”

“In de eerste helft waren we dominant in balbezit, maar verloren we te iets te veel duels om de tweede bal”, zag Uyttenhove. “Zo konden we onze overmacht niet meteen omzetten in een doelpunt. Het is de laatste weken bovendien erg moeilijk voetballen op ons veld, dat afziet van de mindere temperaturen en de regen. De bal gaat moeilijk rond, zodat stilstaande fases en duelkracht vaak de doorslag geven. Vlak voor rust kregen wij een vrije trap aan de rand van het zestienmetergebied. Vandenberghe zwiepte het leer voor doel, waar ik de bal overhoeks wist binnen te koppen. Staden speelde iets agressiever in de tweede helft, maar grote kansen wist het niet te creëren. Het was vaak bikkelen en knokken op het middenveld en in onze verdediging, maar al bij al hielden we vlot stand.”

Positiewissel

Alexander Uyttenhove is met zijn 29 lentes de nestor van de ploeg. “Jarenlang speelde ik als verdedigende middenvelder, maar door mijn ervaring schoof de coach mij dit seizoen een rijtje achteruit. Het was even aanpassen, maar ik vind me wel in die nieuwe rol. Het klikt ook met mijn jonge kompaan Len Dejaegher, die naast me staat. Ik ben niet de grootste speler, maar ik weet hoe ik mijn duels moet aangaan. Voorts probeer ik rust aan de bal uit te stralen en veel te communiceren met de spelers voor me.”

Linkerkolom voor winterstop

Keiem pakte de voorbije weken zeven op negen en weet al dertien speeldagen lang af en toe belangrijke punten te pakken. Het resulteert in twintig punten en een huidige zevende plaats, op drie punten van de top drie. “We hebben een jonge ploeg met veel progressiemarge, die wekelijks een uitstekende mentaliteit voor de dag legt. Wat we kunnen bereiken is moeilijk te voorspellen, want we spelen in een competitie waar de marges klein zijn. We mikken wel op een plaats in die linkerkolom als we straks de winterstop induiken”, besluit de verdediger.

