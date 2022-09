Alexander Stein en Limburg United razen als een wervelwind over Bergen: “Deze glansprestatie is bevestiging van een goede voorbereiding”

Limburg United is het seizoen gestart in de BNXT op een denderende manier. Vooral de eerste helft was indrukwekkend. Op alle vlakken werd Bergen overklast en van het kastje naar de muur gespeeld. Na de rust probeerden de Henegouwers terug te vechten, maar uiteindelijk won United overtuigend met 101-79.

De verwachtingen waren hoog gespannen in de Alverberg voor de seizoensstart van Limburg United. De eerste minuten kon Bergen nog aanklampen. Quentin Serron nam het team op sleeptouw en einde eerste quarter (27-18) stond er een mooie kloof op het bord. In het tweede schuifje werd het een bommenfestival. Een uitmuntende Jonas Delalieux scoorde twee driepunters op rij waar heel de Alverberg voor rechtveerde. Bergen met praktisch een nieuw team was het noorden kwijt en bij de rust (56-34) was de partij reeds gespeeld.

Na de rust controleerde United de partij en Anthony Lambot scoorde de century. Succescoach Raymond Westphalen was tevreden op de persconferentie, maar zag toch nog werkpunten. “We waren na de rust iets te laks en dan vooral in defense. Gelukkig bleven we in offense oplossingen vinden. Toch is er nog veel ruimte voor verbeteringen. Anderzijds, ik ben natuurlijk ook trots op mijn jongens. Dit is een prachtige groep met een voorbeeldige mentaliteit.”

De nieuwe Amerikaanse spelverdeler Alexander Stein is een streling voor het oog. Uitmuntend bij de opbouw en goed voor 16 punten en vijf assists.

Uitstekend opgevangen bij Limburg United

“Deze glansprestatie is bevestiging van een goede voorbereiding”, glunderde Stein vlak na de wedstrijd. “Collectief speelden we uitmuntend. Iedereen vecht voor elkaar en jongens die van de bank komen zijn geen verzwakking. De cohesie binnen de groep is optimaal. Ik beleefde een mooie periode in Luxemburg, maar dit United is van een ander niveau. Dit zijn duidelijk enkele stappen hoger en vooral de manier van spelen bevalt mij enorm. Ik ben hier samen met mijn vrouw uitstekend opvangen in Limburg. Samen met Cliff Hammonds zijn we de Amerikanen binnen het team, maar de Belgische jongens zijn allemaal geweldig. Deze ploeg heeft veel energie. Tegen Bergen waren we heer en meester in een sfeervolle Alverberg. Ik ben hier echt gelukkig”, besluit de 25-jarige guard uit Evansville.

LIMBURG UNITED: Delalieux 23, Stein 16, Serron 15, De Zeeuw 14, Hammonds 9, Desiron 8, Ceyssens 8, Lambot 4, Dammen 2, Lesuisse 2, Dedroog en Leemans 0.

BERGEN: Harris 21, Braxton 12, Mjovic 11, Mintogo 10, Moore 8, Vrabac 7, Mortant 5, Zubac 5, Neri en Thielemans 0.