Alexander Sap en Keiem weten opnieuw wat winnen is: “Dipje duurde iets te lang”

“We hadden het lastig in de openingsfase”, geeft Alexander Sap toe. “De kustploeg startte het sterkst en was enkele keren gevaarlijk, maar doelman Bert Sarazijn hield ons goed recht. Stelselmatig herstelden we echter het evenwicht, en vlak aan het begin van de tweede helft zette Lander Vandenberghe ons op voorsprong, toen hij een rebound van Wim Acke met een lobje in doel wist te plaatsen. We verdedigden die bonus met hand en tand en mochten na negentig minuten ploeteren eindelijk nog eens de drie punten op zak houden.”

Het was van begin december geleden dat Keiem nog eens de volle buit kon pakken in derde provinciale B. “Zeven matchen zonder zege kruipt toch stilletjesaan in het hoofd”, geeft de aanvoerder toe. “Al sloop er nooit paniek binnen de groep. Door onze goede start stonden we al een tijdje veilig het klassement. Eigenlijk hadden we wel ergens verwacht dat er een dipje ging volgen na onze goede eerste periode, maar de terugval duurde toch iets langer dan verwacht. In die laatste acht matchen willen we toch graag nog enkele zeges boeken.”

Efficiëntie voorin

Waar wrong het schoentje dan voor de paars-witte formatie? “We missen een killer in de spits. Verdedigend staat het snor en slikken we weinig doelpunten. Ook ons middenveld is stabiel en kan de bal goed in de ploeg houden. Vooraan lukt het ons echter zeer moeilijk om een doelpunt te scoren. De voorbije weken speelden we enkele keren gelijk, waar we genoeg kansen hadden op een overwinning, maar de bal gewoon niet in doel wou.”

Proven is zondag om 16 uur de volgende tegenstander van Keiem. “Ze tellen vier punten minder dan ons en we willen hen niet dichterbij laten komen. Verder hebben we nog iets recht te zetten. In de heenmatch gaven we een 2-0-voorsprong uit handen en dat zijn we nog niet vergeten”, besluit Sap.

