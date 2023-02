Alexander Maes is ‘speler van de maand’ bij Lokeren-Temse: “Iedereen van de ploeg had die titel verdiend”

Lokeren-Temse op bezoek bij Erpe-Mere United. Da’s David tegen Golliath - de reus tegen het kleintje. In het Bijbelse verhaal wint die laatste, maar dat kan Golliath zich in deze fase van de competitie niet veroorloven. “Wij moeten in elke wedstrijd voor drie punten gaan”, vindt Alexander Maes, die wel waarschuwt. “Natuurlijk lijkt het op papier een eitje tegen Erpe-Mere en verwacht iedereen een overwinning, maar dat zijn net de moeilijkste wedstrijden.”

Waar schuilt het gevaar in zulke matchen?

MAES: “Dat we zouden denken dat het allemaal vanzelf zal gaan, dat je niet meer écht je best doet. Niet meer bereid bent om die extra meters te lopen. Simpelweg niet meer je uiterste best doen. Niet dat ik schrik voor heb, hoor. We zijn volwassen genoeg om met die druk om te gaan.”

Erpe-Mere staat bekend om zijn povere omstandigheden om in te voetballen. Op welk vlak zal het veld een invloed hebben?

“We spelen gelukkig niet op hun kleine kunstgras, mar op een groter natuurveld. Al is daar voordien ook al op gespeeld, dus dan weet je weer niet hoe dat erbij zal liggen. Afwachten. En die invloed? Tja, dat betekent vaak dat wij ons combinatiespel niet volledig kunnen uitbuiten - da’s gewoon lastig op zulke velden. Al vind ik wel dat we het hoe dan ook moeten proberen. Dat is onze kwaliteit, die moeten we altijd en overal trachten te gebruiken.”

Is het moeilijk om niet meteen op volgende week te focussen? Om dit als een tussendoortje te zien.

“Och, daar hebben we totaal geen problemen mee. Wij bekijken het match per match - zo geraak je het verste. Want er zijn simpelweg geen makkelijke wedstrijden in deze reeks. Het is altijd moeilijk, altijd knokken en werken.”

Op papier wordt het zondag nochtans wél makkelijk. Wat herinner je je van Erpe-Mere uit de heenwedstrijd, die jullie met 3-0 wonnen?

“Over de tegenstander herinner ik me weinig, maar ik weet wel dat we toen nog vrij stroef voetbalden. Zeker in de eerste helft bleven we onder ons niveau - na de pauze liep het beter. Maar ondertussen hebben we heel wat stappen gezet. We komen sterker dan destijds aan de aftrap.”

Ook jij hebt de voorbije weken stappen gezet. Zo werd je in januari verkozen tot speler van de maand. Hoe kijk je daar zelf naar?

“Die prijs is de verdienste van de hele ploeg - zonder het collectief kan het individu niet uitblinken. Als je 13 op 15 pakt, had elke speler van de ploeg de stempel ‘speler van de maand’ verdiend. We hebben allemaal een sterke maand achter de rug. Alleen heb ik misschien een streepje voor door mijn statistieken (3 goals en 2 assists, red.).”

In hoeverre speelt jouw nieuwe rol - hoger op het veld - daarbij een rol?

“Iedereen wordt nu op z'n kwaliteiten uitgespeeld. Toon (Janssen, red.) is de beste ‘ballenafpakker' van de ploeg en Gertje (Van Walle, red.) loopt graag meters van box naar box. En ik voel me goed als spelverdeler. Dicht bij de spits, dààr floreer ik.”