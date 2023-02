Alexander loopt tweede nationale chrono aller tijden op 400m: “Goed op schema voor het EK indoor”

AtletiekAlexander Doom is bezig aan een ijzerstek indoorseizoen. Afgelopen zaterdag won hij de 400m in het Franse Metz in een tijd van 46.06. Daarmee liep hij niet alleen een nieuw persoonlijk record, maar hij heeft nu ook de tweede Belgische prestatie ooit achter zijn naam staan. “Ik zit goed op schema”, klinkt het.

Alexander Doom is aan zijn eerste volledige winter als profatleet bezig en de resultaten laten niet op zich wachten. Bij zijn eerste wedstrijd van het indoorseizoen liep hij in Luxemburg al meteen naar een scherpe 46.20. Zaterdag deed hij in het Franse Metz met 46.06 nog een stuk beter. Enkel Julien Watrin deed met 45.88 indoor ooit beter in België. “Ik had gehoopt op een chrono tussen de 46.20 en 46.30 als bevestiging van mijn eerste wedstrijd”, zegt hij. “Uiteindelijk ben ik nog een stuk sneller en ik kan alleen maar heel tevreden zijn. De Zwitser Lionel Spitz verraste me een beetje door supersnel te starten. Ik had namelijk verwacht dat hij zich achter mij ging plaatsen. Het was voor mij het ideale wedstrijdverloop, want ik kon gewoon met hem meeschuiven. In de laatste 50m kwam ik er dan nog heel goed uit en kon ik nog over hem gaan.”

Leerrijk

Doom liep tot nu toe drie wedstrijden op de 400m en iedere keer was het wedstrijdverloop verschillend. In Luxemburg liep hij van de kop af naar de winst. In Karlsruhe was het knokken om na de eerste ronde in een goeie positie te zitten. In Metz, tenslotte, kon hij meeschuiven en in het slot naar de overwinning sprinten. “Dat is vooral goed met het oog op het EK van begin volgende maand. Zeker de wedstrijd in Karlsruhe was heel leerrijk. Daar maakte ik een beetje een tactische fout en liet ik me bij het naar binnen komen wat wegduwen. De atleten waar ik tegen liep, zijn in principe ook de jongens die op het EK aan de start zullen staan. Da’s natuurlijk ook een voordeel, want op die manier weet je ook hoe de meeste lopen en tot wat ze in staat zijn”, gaat hij verder.

EK finale

Op de Europese jaarranglijst staat de atleet van AV Roeselare nu op plaats twee na de ongenaakbare Karsten Warholm. Dat schept uiteraard verwachtingen. “Ik bekijk het ronde per ronde. De finale halen blijft het eerste grote doel en daarna zien we wel. Na Karsten ligt het allemaal ook heel dicht bij elkaar. Ik denk dat we met een achttal atleten onder de 46.30 lopen. Bovendien is 400m indoor iets speciaals. Soms moet je ook wat geluk hebben met de reeks of met het wedstrijdverloop.”

Geen BK

Volgende week woensdag loopt Doom in Liévin zijn laatste wedstrijd voor het EK in Istanbul. Dat betekent dat hij het BK indoor links laat liggen. “Als ik in Liévin loop, heb ik nog zo’n anderhalve week waarin ik stevig kan doortrainen en dat kan belangrijk zijn. Ik weet ook niet wie er op het BK zal deelnemen en er zijn daar ook niet veel punten te winnen met het oog op de World Ranking. Het is jammer dat zo’n BK op dat vlak ondergewaardeerd is, want op die manier kiezen de toppers veeleer voor een grotere internationale meeting waar meer punten te pakken zijn”, besluit hij.