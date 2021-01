Alexander Doom tevreden na eerste indoorwedstrijd van het seizoen: “Verwacht komende weken nog sneller te lopen”

ATLETIEKZaterdag werd in de Gentse Topsporthal de eerste indoorcompetitie van het seizoen georganiseerd. Het werd een micromeeting voor de eliteatleten op de sprintnummers. Met Alexander Doom (AVR) kwam ook één West-Vlaming in actie. De Roeselarenaar liep solo naar een tijd van 47.97 op de 400m. “Met deze tijd strand ik op amper 0.30 van mijn persoonlijk record en dat in mijn eerste wedstrijd”, klinkt het tevreden.

We hebben er lang moeten op wachten, maar zaterdag is eindelijk het nationaal indoorseizoen van start gegaan. Het werd een zogenaamde ‘micromeeting’ met alleen maar atleten die het elitestatuut hebben. Dat leidde ertoe dat slechts een handvol atleten mocht deelnemen. Op de 400m ging Alexander Doom het in principe opnemen tegen de Oost-Vlaamse hordenspecialist, Dylan Owusu, maar die gaf in laatste instantie verstek. Op die manier moest de Roeselarenaar alleen de baan op. “Dat was een beetje vreemd, want zonder publiek en zonder tegenstand lijkt het een beetje als een training”, zegt hij. “De organisatie zorgde voor wat muziek en supportersgeluiden tijdens de wedstrijd en dat hielp wel.”

“Ik startte iets sneller dan oorspronkelijk gedacht, maar dat was op zich geen probleem”, aldus de Roeselarenaar. “Ik ben immers niet de snelste starter en da’s iets waar ik aan moet werken. Het meest ambetante was natuurlijk dat er geen tegenstand was en dat voelde je vooral in de laatste honderd meter. Met mijn eindtijd van 47.97 ben ik niet ontevreden. Ik had misschien op iets sneller gehoopt, maar voor mijn eerste wedstrijd op de 400m in bijna een jaar en zonder tegenstand is dit zeker niet slecht. Ik strand op amper 0.30 van mijn persoonlijk record.”

Kritiek

Hier en daar was er de afgelopen dagen wat kritiek over het feit dat zo weinig atleten mochten deelnemen. “Het is niet leuk om alleen te lopen, maar het was de beslissing van Sport Vlaanderen om enkel de eliteatleten startrecht te geven. Ik begrijp enerzijds de ontgoocheling van bepaalde atleten, anderzijds moet Sport Vlaanderen ook ergens de grens trekken. Als ze één niet-eliteatleet laten starten, dan zou dat zeker ook voor ongenoegen zorgen bij andere atleten. Ik snap beide kanten.”

EK indoor

“In principe volgt er volgende week een nieuwe micromeeting en de week erop is er dan de IFAM. Ik zal op beide meetings deelnemen aan de 400m en ik verwacht zeker nog sneller te lopen”, geeft Doom mee. “Of er dan een selectie voor het 4x400m estafetteteam volgt, weet ik niet. Er werd voorlopig nog niets gecommuniceerd over de afvaardiging van een estafetteteam naar het EK indoor. We zien wel, maar het is zeker iets wat ik in mijn achterhoofd hou”, besluit de West-Vlaamse atleet van 2020.