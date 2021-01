Alexander Doom tevreden na eerste indoorwedstrijd van het seizoen: “Ik verwacht de komende wedstrijden nog sneller te lopen”

We hebben er lang moeten op wachten, maar vandaag is eindelijk het nationaal indoorseizoen van start gegaan. Het werd een zogenaamde “micromeeting” met alleen maar atleten die het elitestatuut hadden. Dat zorgde ervoor dat slechts een handvol atleten mochten deelnemen. Op de 400m ging Alexander Doom het in principe opnemen tegen de Oost-Vlaamse hordenspecialist, Dylan Owusu, maar deze gaf in laatste instantie verstek. Op die manier moest de Roeselarenaar alleen de baan op. “Dat was een beetje vreemd, want zonder publiek en zonder tegenstand lijkt het een beetje op een training", zegt hij. “De organisatie zorgde voor wat muziek en supportersgeluiden tijdens de wedstrijd en dat hielp wel. Ik startte iets sneller dan oorspronkelijk gedacht, maar dat was op zich geen probleem. Ik ben immers niet de snelste starter en da’s iets waar ik aan moet werken. Het ambetantste was natuurlijk dat er geen tegenstand was en dat voel je vooral in de laatste 100m. Met mijn eindtijd van 47.97 ben ik niet ontevreden. Ik had misschien iets sneller gehoopt, maar voor mijn eerste wedstrijd op de 400m in bijna een jaar en zonder tegenstand is dit zeker niet slecht. Ik strand hiermee op amper 0.30 van mijn persoonlijk record.”