Alexander Doom sluit seizoen af op Memorial Van Damme: “Ik ga vooral genieten”

Alexander Doom (25) heeft een absoluut topjaar achter de rug. Met de Belgian Tornados won hij dit jaar maar liefst drie internationale medailles op de 4x400m. In maart werd hij met zijn teamgenoten wereldkampioen indoor en deze zomer pakte hij respectievelijk brons op het WK en zilver op het EK outdoor. Een onwaarschijnlijke oogst voor de Roeselarenaar, die individueel eveneens de halve finale haalde van het EK en WK 400m. “Het is een zot jaar geweest”, lacht hij. “Met de ploeg hebben we fantastische resultaten gehaald, maar daarnaast ben ik ook heel erg trots op mijn halve finaleplaatsen op zowel het WK als het EK.”

Genieten

Na een lang en slopend seizoen mag de atleet van AV Roeselare nu zijn seizoen in schoonheid afsluiten op de Memorial Van Damme. “Mijn lichaam snakt inderdaad naar wat rust, maar het is natuurlijk heel leuk dat ik opnieuw mag aantreden in Brussel. Het is altijd een schitterende ervaring om zo voor eigen publiek het seizoen te beëindigen. Dat zorgt ervoor dat ik met veel plezier nog een extra inspanning gedaan heb om ook vrijdag nog een mooie prestatie te leveren. Op een topchrono reken ik niet meteen, maar ik wil er vooral enorm van genieten”, gaat hij verder.

Profatleet

Pakweg een jaar geleden tekende Doom een contract bij Topsport Defensie en op die manier kan hij voltijds met atletiek bezig zijn. “Het leven als profatleet bevalt me heel erg goed. Dat ik van mijn hobby mijn beroep kan maken, is voor mij toch een beetje een kinderdroom die uitkomt. Terwijl ik als student heel vaak moest puzzelen om de verschillende trainingen af te werken, kan ik nu alles gemakkelijk naar eigen behoefte inplannen. Het laat me toe om meer te werken aan recovery, blessurepreventie, etc. Zaken die vroeger allemaal minder aan bod kwamen. Daarnaast is de factor rust natuurlijk heel belangrijk geworden. Ik heb door al die zaken zeker heel wat vooruitgang geboekt dit jaar. Vooral mijn belastbaarheid is veel verbeterd. Nog nooit liep ik zoveel 400m wedstrijden als dit jaar en die heb ik allemaal goed verteerd. Het is zelfs zo dat ik beter liep als ik al een aantal wedstrijden in de benen had. Dat bleek vooral tijdens de estafettes. Dat zijn allemaal zaken die ik meeneem naar volgend jaar toe”, besluit hij.