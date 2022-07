Alexander Doom plaats zich voor halve finale op WK 400m: “Niets moet, alles mag nu”

De Roeselarenaar kreeg in de derde reeks baan acht toebedeeld en had op papier de vierde tijd achter zijn naam staan. De opdracht was om bij de eerste drie te finishen en zich zo rechtstreeks te kwalificeren voor de halve finale. “Als je in de buitenbaan loopt, dan voel je en zie je niemand”, zegt Doom. “Het was wat vechten tegen mezelf en tegen de wind, die vooral in de eerste rechte lijn enorm in het nadeel blies.” Voor de atleet van AV Roeselare werd het een intense strijd met de Jamaicaan Jevaughn Powel voor de derde plaats en uiteindelijk was het Doom die de rechtstreekse kwalificatie pakte in 46.18. “Ik ben heel tevreden dat ik de eerste ronde overleefd heb en nu kan ik heel ongedwongen lopen in de halve finale. Niet moet en alles mag nu. Of ik een snelle tijd kan lopen, zal wat afhangen van welke baan ik krijg toegewezen”, gaat hij verder.