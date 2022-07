Alexander Doom pakt met Belgian Tornados brons op WK 4x400m : “Het beste voor het laatste gehouden”

Bronzen plak

Alexander Doom (25) heeft lang moeten wachten op zijn kans, maar is sinds de Olympische Spelen in Tokio niet meer weg te denken uit de ploeg. Zondag liep allicht zijn sterkste aflossingswedstrijd tot nu toe. Als derde loper kreeg hij de stok van Julien Watrin in vierde positie. “De atleet van Trinidad & Tobago startte heel snel, maar ik slaagde erin om me in zijn spoor vast te bijten. Na 200m voelde ik dat hij wat stilviel en wist ik dat ik er nog over kon gaan.” De Roeselarenaar plaatste zijn aanval in de bocht en werd daarbij behoorlijk gehinderd. “Daar verloor ik wat honderdsten, maar in de laatste rechte lijn kon ik nog goed standhouden en lanceerde ik Kevin in derde positie, zoals Jacques had gevraagd.” Kevin Borlée kwam nog dicht bij zilver, maar uiteindelijk werd het brons in een tijd van 2.58.72 op amper 14 hondersten van Jamaica. Goud was voor de ongenaakbare Amerikanen in 2.56.17.