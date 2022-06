Alexander Doom na tweede opeenvolgende nationale titel : “Kampioenschap met identiek verloop als vorig jaar”

Tijdens de reeksen op vrijdag was het al duidelijk dat Alexander Doom de grote favoriet was voor de titel op de 400m. Hij liep bijzonder soepel naar reekswinst in een tijd van 46.14. Zijn directe concurrenten, Kevin Borlée, Jonathan Borlée en Jonathan Sacoor, moesten veel harder zwoegen en oogden vooral een stuk minder fris dan de atleet van AV Roeselare. Dat bleek ook in de finale, want, terwijl Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée niet aan de start kwamen, was Kevin Borlée niet opgewassen tegen een ontketende Doom. Met een tijd van 45.38 hield hij Borlée ettelijke meters achter zich. Een tweede opeenvolgende nationale titel was een feit.

Bevestiging

“Ik heb mijn eigen wedstrijd gelopen”, zegt Doom. “Ik ben gestart zoals ik wou en zette ook meteen druk. Uiteindelijk heb ik op geen enkel moment gevoeld dat er iemand kwam aandringen. Het hele kampioenschap verliep in grote lijnen identiek aan dat van vorig jaar. Vorig jaar dacht het grote publiek misschien nog dat mijn titel een toevalstreffer was, maar nu heb ik toch echt bevestigd en bewezen dat ik mijn plaats verdiend heb op de mooie erelijst van de 400m. In België is het sowieso niet gemakkelijk om op die afstand een titel te pakken en als je dat dan twee keer na elkaar kan realiseren, dan is dat toch wel speciaal”, gaat hij verder.

Nog sneller

Met zijn titel en chrono sprokkelt de Roeselarenaar ook heel wat punten voor de World Ranking en daardoor kan hij de individuele selectie voor het WK in Eugene nog maar moeilijk mislopen. “Het is nog eventjes bang afwachten tot woensdag, maar in principe zou de selectie binnen moeten zijn. Da’s een mooie bonus, want voor mij blijft het EK in München nog steeds het grote doel. In Eugene zal ik zonder druk kunnen lopen op een zeer goeie piste en tegen sterke tegenstanders. Da’s een ideaal scenario om voor een nog snellere chrono te gaan. Hetzelfde geldt trouwens voor het EK”, besluit hij.