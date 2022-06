Alexander Doom duikt in Genève onder de EK-limiet: “Weersomstandigheden zaten eindelijk eens mee”

AtletiekOp de Atletica-meeting in Genève heeft Alexander Doom de 400m gewonnen in een tijd van 45.63. Daarmee dook hij onder de limiet voor het EK atletiek in München en is hij momenteel de snelste landgenoot op de baanronde. “Ik wist dat zo’n chrono er zeker zat aan te komen”, klinkt het.

Alexander Doom (25) bleef bij zijn eerste 400m wedstrijden van het seizoen een beetje op zijn honger. Dat had niet zozeer te maken met de vorm, maar vooral met de weersomstandigheden. “Bij mijn wedstrijden in Chania en Manchester stond er telkens toch behoorlijk wat wind”, zegt hij. “Op training verliep alles heel goed en daarom was ik toch een beetje ontgoocheld van mijn eerste chrono's. Maar goed, het was wachten op goeie omstandigheden en die kreeg ik uiteindelijk in Genève.”

EK-limiet

Toch was de directe aanloop naar die wedstrijd ook wat hectisch. “Ik zat oorspronkelijk in de A-reeks, maar de avond voordien waren er nog vier inschrijvingen bijgekomen, waardoor ik in de B-reeks zou terechtkomen. Dat bleef tot heel laat op de avond allemaal heel onduidelijk, maar het maakte wel een groot verschil met het oog op de opwarming. De B-reeks werd immers om 13u gelopen en de A-reeks om 17u. Maar goed, uiteindelijk is alles goed gekomen en won ik de B-reeks in 45.63, mijn tweede beste chrono ooit. Het was gewoon een heel goeie wedstrijd waarin alles zowat samenkwam. Ik ben blij dat ik de EK-limiet nu op zak heb”, gaat hij verder.

Om zich te kwalificeren voor het EK in München was 45.70 gevraagd. Toch is het nog niet helemaal zeker of de Roeselarenaar individueel zal mogen aantreden op het EK. “Aangezien drie andere landgenoten vorig jaar sneller gelopen hebben, ben ik momenteel pas vierde Belg en er mogen slechts die atleten per land deelnemen. Julien Watrin zal allicht wel opteren voor de 400mH, waardoor er een plaatsje vrijkomt, maar toch zou ik graag wat meer zekerheid hebben over de individuele deelname aan het EK. Ik sta momenteel achtste op de Europese ranking en het zou jammer zijn om niet individueel te mogen deelnemen als gevolg van prestaties die vorig jaar geleverd zijn.”

World Ranking

Doom maakt ook een heel grote kans om individueel aan te treden op het WK dat in augustus doorgaat in Eugene. “Ik sta momenteel 47ste op de World Ranking en de eerste 48 mogen naar dat WK. In principe zal ik na mijn wedstrijd in Genève een aantal plaatsen stijgen en als ik een goed BK loop binnen twee weken, moet ik in principe nog hoger kunnen staan. Een individuele deelname aan het WK is dus zeker realistisch. Als dat lukt, dan hoop ik daar een nog snellere tijd te lopen en zo honderd procent zeker te zijn van het EK, want dat is toch het hoofddoel van mijn seizoen,” besluit hij.