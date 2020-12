Alexander Doom bereidt zich voor op Olympisch jaar : “Ik zit momenteel mooi op schema”

Er zijn nu al verschillende maanden geen atletiekwedstrijden meer in België en de toekomst op dat vlak lijkt momenteel nog steeds heel onzeker. Toch bereiden heel wat atleten zich in alle stilte voor op een eventuele wedstrijdperiode deze winter. Alexander Doom (AVR) is een van hem, maar hij kijkt verder dan alleen maar deze winter

“Afgelopen zomer focuste ik vooral op het kortere sprintwerk, maar ondertussen staat alles terug in het teken van de 400m”, aldus de Roeselarenaar. “Op training gaat alles heel erg goed en ik merk duidelijk dat ik de afgelopen maanden zeker ook vooruitgang geboekt heb. Als elite-atleet heb ik het voordeel dat ik al die tijd ben mogen blijven trainen in de Gentse Topsporthal. Dat is een enorm voordeel, want anders moest ik, zoals tijdens de eerste lockdown, weer vooral op straat gaan trainen en dat is niet ideaal. Er zijn namelijk opnieuw heel wat atletiekpistes gesloten.”

Indoorseizoen

Zoals heel wat atleten hoopt Doom op een indoorseizoen, maar dat is voorlopig nog koffiedik kijken. “Ik ga ervan uit dat er toch enkele indoorwedstrijden zullen kunnen doorgaan, maar er is nog niets concreets. Het BK en de IFAM staan op de kalender, maar of die ook effectief zullen doorgaan, weet ik niet. Die onzekerheid is niet leuk, maar toch is het voor mij anders dan in de aanloop naar het afgelopen zomerseizoen. Toen was er niet echt een perspectief en dat is er nu wel. De Olympische Spelen zullen zo goed als zeker doorgaan en al mijn trainingswerk staat in functie daarvan. Tokio is en blijft mijn hoofddoel. Als er geen indoorseizoen is, dan zal dit niets veranderen aan mijn focus. Misschien werken we dan binnen onze trainingsgroep wel enkele wedstrijdsimulaties af. We zien wel”, gaat hij verder.

Eliteatleet

De atleet van AVR kreeg enkele weken geleden de bevestiging dat hij, als lid van het nationale 4x400m estafetteteam, nog steeds elite-atleet is bij de VAL en hij is daar heel blij mee. “Het is toch ergens een houvast en het biedt je als atleet ook heel wat voordelen. Op 12 januari is er een vergadering waarbij we wat meer uitleg zullen krijgen omtrent de elitewerking. Hopelijk kan onze elitestage in Turkije doorgaan, maar zoals zoveel zaken is dat nog onzeker. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hard aan het trainen ben en dat ik momenteel mooi op schema zit", besluit hij.

Lees ook: meer atletiek