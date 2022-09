Alexander Corryn herlanceert zijn carrière bij SK Beveren: “Sommige Lokeren-fans konden het niet plaatsen”

“Dat ik alles al speelde, voelt uiteraard goed”, aldus Corryn. “Als voetballer wil je altijd spelen. Ik heb mijn dosis pech gehad bij Cercle door blessures en een hersenschudding. Het is een groot verschil als je als voetballer op de bank zit. Of ik daar goed mee om kan gaan? Het hangt af van hóe je daar geraakt. Als het door blessure is, weet je dat je geduldig moet zijn. Bij Cercle werd veel beslist door Monaco, dan is het moeilijker te aanvaarden dan andere gevallen. Ik ga mezelf nooit boven de ploeg stellen. Ik blijf altijd professioneel, dat mag toch verwacht worden van ons. Als ik met een vies gezicht op de club rondloop, gaat het mijn kansen ook niet verbeteren.” Een ex-speler van Lokeren die naar Beveren trekt, ligt altijd gevoelig. “Ik heb al wat berichten gehad van supporters van Lokeren die dat niet kunnen plaatsen. Het is nochtans al zeven jaar geleden en bij beide clubs is er enorm veel gebeurd in tussentijd. Van de supporters van Beveren hoorde ik voorlopig enkel positieve dingen. Ik ben ook iemand die er altijd honderd procent voor gaat, ik denk dat de supporters dat kunnen appreciëren.”

Na de mindere start kon SK Beveren vorig weekend de eerste driepunter vieren op het veld van Lommel.

“Die zege was absoluut nodig. Het zorgde voor opluchting en wat minder druk van buitenaf. Je moet natuurlijk met die druk om kunnen gaan bij een ploeg met ambitie.”

Ook Corryn zag dat Beveren meer verdiende uit de wedstrijden daarvoor.

“Er was één slechte match bij, tegen Beerschot waren er te veel spelers onder hun niveau. Tegen Virton en Anderlecht moesten we altijd winnen, maar schoten we in onze voet.” Nu wacht met Standard de tweede belofteploeg van het seizoen. “We mogen hen vooral niet onderschatten. Het zijn allemaal vinnige talentjes en we mogen hen niet in hun comfortzone laten komen. Ze mogen geen tijd krijgen om te combineren. We moeten slim zijn, gretig starten en onze ervaring uitspelen.”