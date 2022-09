Alexander Blockx verovert knappe titel op weg naar US Open: “Hij kan geweldig groeien in een toernooi”

Uitschieter van een drukke Antwerpse tennisweek was de Grade 1-titel van Alexander Blockx op het ITF-juniorentoernooi in het Canadese Repentigny. Blockx liet in vijf matchen geen set liggen en start met vertrouwen aan het juniorentoernooi van de US Open. In de interclubcompetitie woog de opdracht voor Forest Hills te zwaar tegen Embourg: 2-4.

Alexander Blockx begon als nummer 43 op de internationale juniorenlijst in het Canadese Repentigny en zal volgende week zijn ranking nog een heel stuk verbeteren. Voor Blockx was het nog maar de tweede triomf op het ITF-juniorencircuit, maar wel veruit de mooiste. Vorig jaar won hij in Antalya, maar dat was slechts een Grade 5-toernooi. In Canada versloeg Blockx in finale de Roemeen Coman (ITF 56) met 7-6, 6-2. Samen met Coman veroverde hij ook nog eens de dubbeltitel. Vaste coach Philippe Cassiers zag vanop het thuisfront dat het goed was. In Canada werd Blockx begeleid door Tom Devries, Sportief Directeur van Tennis Vlaanderen.

“Het was voor Alexander vooral belangrijk om een reeks matchen op rij te winnen, als geen ander kan hij immers groeien in een toernooi”, aldus Cassiers. “De voorbije maanden speelde hij vier toernooien op het profcircuit en daar werden het telkens zeer nipte nederlagen in de eerste of de tweede ronde. Zo speelde hij in Koksijde nog een sterke match tegen de als eerste geplaatste Argentijn Casanova, die rond de 300ste plaats op de ATP-lijst staat en uiteindelijk de finale speelde.”

“Alexander kan nu met veel vertrouwen aan de US Open beginnen. Het goede ritme is er in ieder geval.” In New York speelt Blockx in de eerste ronde tegen de Australiër Edward Winter (ITF 94).

Interclub: Forest Hills niet voorbij Embourg

In de nationale interclubcompetitie speelden de vrouwen van Forest Hills, met Vicky Van de Peer, Elyne Boeykens, Alexandra Biot en Anastasia Huysegoms, zaterdag in eigen huis de finale in de topreeks tegen het ijzersterke Embourg. De beide dubbelwedstrijden werden verloren en die 0-2-achterstand bleek te lastig om in de enkelmatchen nog op te halen. Vicky Van de Peer speelde wel een topmatch tegen de Nederlandse Quirine Lemoine, ex-nummer 137 op de WTA-lijst, en haalde het met 6-2, 7-5. Elyne Boeykens is intussen nationale top in padel, maar weet haar tennisniveau zeer knap te behouden. Na een thriller moest de Antwerpse met 6-3, 4-6, 7-5 de zege aan Lara Salden laten. Voor Alexandra Biot woog de opdracht logischerwijze nog te zwaar (6-1, 6-0) tegen Magali Kempen (WTA 343) en Anastasia Huysegoms zag Mathilde Devits in het niet meer belangrijke vierde enkelspel meteen opgeven. Eindstand: 2-4.

Feest van de Jeugd: drie keer Forest Hills

Op het ‘Feest van de Jeugd’ kroonden drie Antwerpse tennissers zich tot Vlaams kampioen. Opvallend: de drie laureaten zijn aangesloten op Forest Hills en triomfeerden dus in eigen huis. Mikaëlla De Hert versloeg bij de meisjes 11/1 Wies Follon met 4-0, 4-2, Maxim Slaets haalde het bij de jongens 15/2 met 6-4, 3-6, 6-4 van Jules Beyers en Emmelien Everaert versloeg Marie-Belle Vandyck met 4-3, 4-1 bij de meisjes 9/2.