Alexander Blockx gezwind naar laatste acht op EK U18: “Nu volgt een zeer taaie brok”

In het Zwitserse Klosters wordt deze week het EK tennis U18 gespeeld. Bij de jongens werkte Alexander Blockx (Forest Hills) zich zonder setverlies in kwartfinale. Daarin ontmoet hij vrijdag de stevige Kroaat Dino Prizmic. “Die twee kennen elkaar zeer goed”, aldus coach Philippe Cassiers. “Het wordt een pittige match.”

Philippe Cassiers volgt deze keer zijn poulain vanop het thuisfront. Op het EK in Klosters zijn het Dries Beerden en Jakob Kevelaerts die zich over de Belgische delegatie U18 ontfermen. “Heel veel gebeurt het niet, maar Alexander moet het nu eventjes zonder mij doen”, glimlacht Cassiers. “Volgende week speelt hij voor België de Summer Cup in Polen en het is dan de AFT die met Ananda Vandendoren de coach levert.”

Cassiers begeleidt Blockx intussen dertien jaar en is opgetogen over de manier waarop de intussen flink opgeschoten 17-jarige staat te tennissen. Op het EK in Klosters was Blockx, nummer 37 op de wereldranglijst bij de junioren, in de eerste ronde vrij en daarna volgden twee opwarmertjes – telkens werd het 6-1, 6-1 - tegen de Turk Ataseven (ITF 1065) en de Oostenrijker Kobierski (ITF 103). De eerste grote test volgde donderdag in de vierde ronde tegen de Zwitserse thuisspeler Mika Brunold (ITF 28). Blockx hield in de Zwitserse bergen het hoofd koel en haalde het met 7-6, 6-4.

Eerste ATP-punt

“Dat is absoluut een mooi resultaat”, zegt Cassiers. “Ik denk dat Alexander op dit moment meer waard is dan zijn 37ste plek op de juniorenlijst. Enkele weken geleden veroverde hij op De Pollepel in Duffel nog zijn eerste ATP-punt. Hij verloor toen in de tiebreak van de derde set van de Roemeen Cretu, nummer 430 op de ATP-lijst. Zeker als je matchpunten hebt is zo’n nederlaag pijnlijk, maar het toont wel aan welke progressie Alexander de laatste maanden maakte.”

Op het EK U18 gaat het voor Blockx vrijdag in kwartfinale voort tegen het vierde reekshoofd, de Kroaat Dino Prizmic (ITF 10). Begin juni stonden de twee nog tegenover elkaar in de tweede ronde van het juniorentoernooi op Roland Garros. Prizmic haalde het toen met 6-4, 6-3. “Alexander en Dino vochten in het verleden al heel wat robbertjes uit. Ze kennen mekaar al van 10-jarige leeftijd”, zegt Cassiers. “Ik reken Prizmic tot de absolute wereldtop bij de junioren. Zeker op zijn favoriete ondergrond gravel. Kansloos is Alexander niet, maar hij moet wel zijn allerbeste niveau halen om iets te rapen. Het wordt een pittige match.”