Alex Vandenbulcke, één van de eerste aanvallers, pakt brons op BK: “Niet bang om 165 km vol te koersen”

Jarne Van de Paar pakte in een spurt met negentien de driekleur. Voor Axel De Kinder en Alex Vandenbulcke. Deze laatste trok al enkele kilometer na de start in de aanval. “Ploegleider Rudy Vandenheede had nochtans gevraagd in het begin niet te zot te doen”, vertelde Vandenbulcke (20). “Ik ben gewoon van bij het begin koers te maken. Toen ik in de openingskilometer drie man zag wegrijden en drie anderen zag reageren, dacht ik bij mezelf waarom niet. Want ik heb de benen, ik ben in vorm en om 165 kilometer vol te koersen moet ik niet bang zijn.”

Vangheluwe met sterke solo

Derde beste stervende zwaan

“Ik hield me afzijdig want in de kopgroep zaten drie renners van Lotto-Soudal en Elevate p/b Home Solution, twee van Minerva”, ging de derdejaarsbelofte van Basso Team Flanders verder. “Op dat moment besefte ik ook dat ik de enige overlevende van de eerste vlucht was. Pas nadat Warre gegrepen was schoof ik op. Drie man was een beetje voor. Ik poefte er naartoe, maar de rest kwam ook. Het waren hectische laatste kilometers. Op vijfhonderd meter van de streep kwamen ze van achteruit. In het zadel slaagde ik er nog altijd in om hoge vermogens te trappen. Het was een spurt van de stervende zwanen. Blijkbaar was ik nog de derde sterkste zwaan. Op een BK telt enkel de trui, toch ben ik tevreden met dit brons. Die medaille geeft mijn prestatie extra cachet.”