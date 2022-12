Alex Stein (Limburg United): “Gouden zege tegen Okapi Aalst moeten we doortrekken op tweede kerstdag met de komst van Luik”

Bezoekende coach Thomas Crab draaide niet rond de pot. “We liepen 35 minuten achter de feiten aan tegen een sterk Limburg United. Niet omdat we zo slecht speelden, maar onze eerste tien bommen vlogen naast. Ook leden we zeven balverliezen en United met een geweldige spelverdeler Alex Stein kon daarvan optimaal profiteren. Zeker een dik verdiende zege voor Limburg, maar ik kan mijn jongens weinig verwijten. We kwamen in de slotfase nog sterk opzetten en dat is knap. Of dit een gemiste kans is in de strijd voor de vijfde plaats? In Aalst werken we met een beperkte kern en willen we jongeren laten groeien. Okapi heeft nooit de ambitie uitgesproken voor een Golden League ticket. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we graag elke wedstrijd winnen, maar deze keer was Limburg te sterk.”

T1 Raymond Westphalen was blij met de overwinning. “Het deed deugd na nederlagen tegen Leuven en Bergen. Zeker de manier waarop. De bank heeft ook zijn stempel kunnen drukken en dat is belangrijk. Natuurlijk waren we sterker door de terugkeer van Cliff Hammonds. Zijn ervaring is momenteel onmisbaar. Alleen maken we het onszelf weer moeilijk in de laatste vijf minuten. De laatste weken zondigen we ons telkens aan dezelfde fouten. Dit mag niet frequent voorvallen. Snel moeten we trachten een oplossing te vinden, want het kost ons punten. Deze zege was belangrijk in de strijd voor een plaats bij de Elite Gold. Nu moeten we komende maandagnamiddag de lijn doortrekken tegen Luik.”

Sublieme Alex Stein

In defense laat hij soms steekjes vallen, maar aanvallend is de Amerikaanse point-guard Alex Stein een streling voor het oog. In Bergen scoorde hij 33 punten. Tegen Okapi Aalst was hij opnieuw outstanding met 30 punten, zes assists en vijf rebounds.

“Zeker leuk dat ik met mijn prestatie het team kan helpen, maar de ploeg komt op de eerste plaats”, glunderde Alex Stein, die dit seizoen van de Luxemburgse competitie naar United kwam. “Dit hadden we nodig om de mindere voorbije weken recht te zetten. Vooral in het tweede quarter speelden we basketbal van de bovenste plank. Alleen werd het nog link in de slotfase. Toen acteerden we te laks. Uit die fouten moeten we leren. Hopelijk kunnen we bevestigen met de komst van Luik. Met een klinkende zege kunnen we 2022 in schoonheid afsluiten.”

Lindsey

“Ik voel mij uitstekend bij United en tijdens de feestdagen nog beter, want mijn vrouw Lindsey is op bezoek. Wat we allemaal gaan uitspoken? We zijn al twee keer naar Winterland in Hasselt geweest. Leuke momenten om te koesteren. Na Luik krijgen we vier dagen vrij. Tijd om enkele steden te bezoeken en vooral genieten van elkaar”, besluit de 25-jarige Stein.