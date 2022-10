Alex Schoonvaere en Adinkerke rechten rug na zwaar programma: “Er zit nog heel wat puntengewin aan te komen”

Schoonvaere is sinds februari verbonden aan Adinkerke, maar beperkte zich tot een observerende rol in het tweede deel van het voorbije seizoen. Zijn huidige T2 Stefaan Debruyne hield toen nog de touwtjes in handen. Deze zomer nam Schoonvaere de leiding over. “Ondanks de degradatie zette Debruyne de ploeg opnieuw op de rails”, aldus de nieuwe T1. “De terugronde was een pak beter en Adinkerke greep maar nipt naast het behoud. Dat we nu in vierde provinciale spelen, is echter geen drama. We zagen enkele sterkhouders vertrekken naar omliggende ploegen en moeten het nu doen met een pak meer jeugdspelers. Die hebben nog wat tijd nodig om te groeien en zullen heel wat progressie maken dit seizoen. De 2-0-overwinning tegen een topploeg als Nieuwpoort bewijst dat we heel wat in onze mars hebben.”

Moeilijk programma

Die zege staat in groot contrast met de fikse 8-1-pandoering, die paars-wit de week voordien opliep bij Jonkershove. “Die matchen kan je echt niet met elkaar vergelijken”, vervolgt de coach. “We worden al vroeg in de eerste helft genekt door de wedstrijdleiding, die een vederlichte strafschopovertreding floot, gepaard met een onbegrijpelijke rode kaart. Zelfs met een man minder waren wij nog de betere ploeg, maar op enkele counters konden zij hun manmeersituatie volledig uitbuiten. De kopjes gingen naar beneden. We verloren nog een pion met een rode kaart, zodat we met negen man de match uitspeelden en die vooroorlogse score op het bord kwam.”

“Tegen Nieuwpoort waren we uit op revanche en speelden we met het mes tussen de tanden. We liepen achter elke bal, zetten elkaars foutjes recht, en eisten het balbezit op. De bezoekers konden enkel dreigen op stilstaande fases. We wonnen na een collectieve topprestatie en bewezen dat we tegen elke ploeg kunnen winnen, als we dat zelf willen. Met vier punten pakten we te weinig in de eerste weken, maar met tegenstanders als Middelkerke, Koksijde-Oostduinkerke, Jonkershove, Nieuwpoort en komend weekend nu ook Lo-Reninge hebben we echt een zwaar beginprogramma. De komende maanden verwacht ik heel wat extra puntengewin”, aldus de 38-jarige magazijnverantwoordelijke.

Vierde provinciale A: JV Lo-Reninge - WS Adinkerke: zaterdag 8 oktober om 19.30 uur.

