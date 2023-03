Alex Saaremaa en Lindemans Aalst bieden twee sets weerwerk aan Roeselare: “Dit geeft vertrouwen voor de rest van de play-offs”

Roeselare domineerde de reguliere competitie en pakte vorig weekend tegen Menen zijn vijftiende beker van België. Aalst ging vrank en vrij zijn kans tegen de West-Vlamingen en bij een 0-3-voorsprong in de openingsset greep thuiscoach Steven Vanmedegael al naar een time-out. De Ajuinen gingen verder op hun elan (3-8), maar de motor van de thuisploeg sloeg aan. In een mum van tijd zette Verhanneman en co. de scheve situatie recht (11-9). “Roeselare vond zijn ritme en als De West-Vlamingen op dreef zijn, zijn ze moeilijk af te stoppen”, zegt de 22-jarige middenman Alex Saaremaa. “Het is een sterk team met uitstekende spelers op elke positie. We verloren de eerste set uiteindelijk nipt, maar onze goede start gaf ons wel vertrouwen. We zijn er vol tegenaan gegaan. Ons spel was goed en we hadden niets te verliezen.”

“We wonnen verdiend de tweede set. We hebben als team echt wel een goede prestatie geleverd. Heel belangrijk was de vechtersmentaliteit. Die ontbrak in de verloren wedstrijden van de afgelopen weken. Onze hoofden gingen vaak te snel naar beneden waardoor we nooit in de wedstrijd geraakten. Dat was tegen Roeselare niet het geval. Zelfs als we vijf punten achter stonden, bleven we ervoor gaan. We verdedigden goed en bleven erin geloven”.

De boomlange Saaremaa (2,08 meter) toonde zich in de Tomabelhal van zijn beste kant en lukte maar liefst negen blockpunten. “Als profspeler ben ik in feite nooit tevreden over mijn eigen prestatie”, lacht de blonde Est. “Blokkerend ging het goed, mede dankzij de goede video-analyses van de technische staf. Aanvallend was het een stuk minder. Op training lukt het prima om de connectie met de spelverdelers te vinden, maar in de wedstrijd is het soms wat zoeken. Ik liet ook zeven opslagmissers optekenen. Dat is te veel. Ik probeer de laatste tijd met jump-opslagen voor meer druk bij de tegenstander te zorgen. Als die services doorkomen, zijn ze dreigend, maar ik moet daarin nog constanter worden”.

Dat de Schotte-boys tegen Roeselare weerwerk konden bieden, zorgt voor vertrouwen voor de rest van de play-offs. “Zaterdag zijn we gastheer voor Maaseik. Samen met Roeselare zijn de Limburgers top in deze competitie. Als we met dezelfde ingesteldheid en vechtersmentaliteit spelen, is er zeker iets mogelijk en moeten we Maaseik in problemen kunnen brengen. Het geloof in onszelf is belangrijk en we moeten ons ook amuseren op het terrein. Elk gescoord punt met het team vieren en blijven lachen. Dat is de sleutel tot succes. We gaan sowieso elke wedstrijd van de play-offs voor de winst. We lieten tegen Roeselare zien tot wat we in staat zijn. Als we dat kunnen aanhouden, gaan we zeker nog stijgen in de rangschikking. De vierde plaats moet ons doel zijn.”

Saaremaa is bezig aan zijn eerste seizoen in het buitenland. “Sportief gezien is het niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Mijn seizoensbegin was ok. Mijn niveau was redelijk en ik scoorde geregeld. Nadien sukkelde ik wat met de gezondheid en was ik niet in beste doen. Nu met de play-offs, de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, hoop ik er opnieuw te staan. Als we daarin goed kunnen presteren, zal ik nadien hopelijk kunnen zeggen dat het een goed seizoen was. We hebben een jong team en dan is het niet altijd simpel om samenhang en eenheid te vinden. In meer ervaren teams gaat dat makkelijker en worden de jongeren meegetrokken.”

