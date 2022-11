Alex Saarema en Lindemans Aalst hebben de punten nodig: “Goed gevoel van tegen Kfar Saba nemen we mee naar Achel”

Lotto volley leagueLindemans Aalst plaatste zich vlotjes voor de achtste finales van de Challenge Cup. Vorige week wonnen de Ajuinen al met 1-3 in Israël en in de terugwedstrijd kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. Aalst klopte Kfar Saba in Schotte met 3-0 (25-18, 25-17 en 25-20).

Vijf jaar geleden kruiste Lindemans Aalst ook al een het Europese pad van Kfar Saba, toen in de zestiende finale van de CEV-Cup. De Ajuinen haalden het toen twee keer met 3-0. Woensdag had Aalst aan twee winnende sets genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales.

Middenman Alex Saaremaa en zijn maats slaagden snel in hun opzet. “In de heenmatch merkten we dat de Israëli’s ons in problemen konden brengen als we ze in hun spel lieten komen en zeker als ze op voorsprong kwamen”, legt de Est van 2,08 meter uit. “We wilden hen dan ook niet in de match laten komen en hen meteen verpulveren. In de eerste twee sets ging de stand eerst gelijk op, maar geleidelijk aan hadden we het nodige vertrouwen om verder afstand te nemen. Het kwam erop aan om de tegenstander geen ademruimte te geven. Voor onszelf was de 3-0-zege belangrijk om met vertrouwen en een goed gevoel naar de wedstrijd van zaterdag in Achel te gaan.”

Door de blessure van Hélio Sanches vormt Saaremaa samen met de Duitse Lennart Heckel momenteel het duo in het midden. Tegen Kfar Saba lukte de 21-jarige volleyballer acht punten waarvan drie blocks. “Het was niet mijn beste wedstrijd. Het vertrouwen in mijn opslag was niet zo groot. Dat is iets wat komt en gaat en waaraan ik werk. Een goed blok was heel belangrijk tegen Kfar Saba. Ik heb me geconcentreerd op timing, plaatsing van de handen en voetenwerk om zo perfect mogelijk te blokken en daar ben ik vrij goed in geslaagd.”

Naar rode lantaarn Achel

In de achtste finales neemt Aalst het op tegen Omonia Nicosia. De Cyprioten staan ongeslagen aan de leiding in de eigen competitie en namen de maat van het Kroatische Ribola Kastela. De Ajuinen spelen op 29, 30 november of 1 december in Cyprus, de terugmatch in Schotte wordt op woensdag 14 december afgewerkt. “We willen absoluut zo ver mogelijk geraken in de Challenge Cup en nemen die achtste finale dan ook heel serieus. Maar eerst is er zaterdag de belangrijke verplaatsing naar Achel. We kijken uit naar die wedstrijd. Na de opeenvolgende nederlagen in de competitie tegen Maaseik en Gent willen we absoluut de drie punten pakken. Makkelijk wordt het niet. Achel kon nog niet winnen en zit in puntennood, maar ook wij hebben de punten nodig. We zijn in elk geval supergemotiveerd en nemen het goed gevoel en vertrouwen van de match tegen Kfar Saba mee.”

Hard werken loont

Saaremaa speelde de voorbije vier seizoenen voor Tartu, een team uit zijn thuisland Estland waar dit seizoen ex-Aalst-spelers Markkus Keel en Matej Smidl aan de slag zijn. Met Lindemans Aalst is de boomlange middenman toe aan zijn eerste buitenlands avontuur. “Ik kwam in Aalst terecht in een jong team. Onze vriendschappelijke wedstrijden waren niet altijd van een hoog niveau, maar de laatste tijd kon ik vaststellen dat we erop vooruitgaan. Iedereen is gemotiveerd en werkt hard om naar ons topniveau te groeien. Iedereen wil voor het hoogst mogelijke gaan en ons harde werk loont. Tegen een topploeg als Maaseik hebben we getoond dat we niet kansloos zijn. We hebben het gevoel dat we ze kunnen kloppen. Ik voel me goed in het team en kijk uit naar wat nog komt. Momenteel is het door de blessures van Hélio Sanches en Max Petersson moeilijk op training, maar we hopen dat zij snel weer kunnen aansluiten bij de groep.”