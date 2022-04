Alex Matuta en KFC Diest strijden zondag voor eindrondeticket in Turnhout: “De goesting is nog altijd groot”

voetbal derde nationale BOok de competitie in derde nationale B nadert stilaan zijn ontknoping. Met nog twee speeldagen te gaan, lijkt RC Mechelen in rechte lijn op de titel af te stevenen. Daarachter wordt er nog fel gestreden voor de eindrondeplaatsen. KFC Diest, momenteel vierde in de stand, trekt zondagmiddag naar achtervolger KFC Turnhout. Dat zou wel eens een beladen duel kunnen opleveren.

Voor Turnhout is het immers de laatste kans om misschien nog in de top vier te geraken, terwijl men in het Diestse kamp de pijnlijke 1-7-oplawaai in de heenronde nog in het achterhoofd heeft. Waar is het toen fout gelopen? “Ik herinner me die match nog alsof het gisteren was”, klinkt het bij Alex Matuta. “Als voetballer blijft zo een zware nederlaag toch altijd hangen. Er zat toen geen lijn in ons spel. We waren niet geïnformeerd over de tegenstander, de tactiek klopte niet en ik denk dat ik toen op negentig minuten tijd op vier verschillende posities gespeeld heb. Nog nooit meegemaakt.”

Is KFC Diest er nu wél klaar voor? “Ik denk het wel”, aldus Matuta. “De manier waarop we de laatste weken bezig zijn, stemt me positief. De goesting om de play-offs te spelen is ook groot bij iedereen. Dat merk je op training. Ik vind ons voetballend nog altijd een van de beste ploegen van de reeks, maar tegen een tegenstander die bang is en laag inzakt, hebben we het altijd moeilijk. Ik hoop dat Turnhout dus met dezelfde ingesteldheid aan de aftrap zal komen als in de heenmatch. En dan ben ik er zeker van dat we dit keer wél het nodige weerwerk gaan kunnen bieden. Het zou wel eens een leuk duel kunnen worden.”

Derde of vierde plaats?

Met een voorsprong van vier punten lijkt KFC Diest in een iets comfortabelere uitgangspositie te zitten, maar verliezen in Turnhout zou de druk op de laatste speeldag alleen maar doen toenemen. “Ik begrijp zelf eerlijk gezegd niet zo goed hoe het in elkaar zit”, moet Matuta toegeven. “Als RC Mechelen kampioen wordt, zouden naar verluidt de tweede, derde én vierde plaats recht geven op de eindronde. Op dit moment zouden we er dus bij zijn, maar om zeker te zijn, kunnen we zondag inderdaad toch maar beter iets gaan rapen in Turnhout. Lille speelt volgende week nog tegen Pelt, dus we kunnen misschien zelfs nog een goeie zaak doen voor de derde plaats. Het kan nog alle kanten uit.”

