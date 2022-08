Alex Granell en Lommel SK met 0-2 onderuit tegen RSCA Futures: “De ontgoocheling is groot, maar we waren niet scherp genoeg in zone van de waarheid”

Na een gezapige eerste helft kregen we nog voor het uur toch een doelpunt. Het jonge Anderlecht met een mooie aanval. Voorzet van Bouchouari en de goed ingelopen Stassin liet doelman De Busser kansloos. De reactie kwam onmiddellijk. Voorzet Henkens en aan de tweede paal kopte Caué de reuzekans naast. T1 Steve Bould greep in door een trio te vervangen. Vlak daarop een vrije trap van Granell dat de dwarsligger likte. RSCA Futures reageerde met Colassin, die mooi in het straatje werd gestuurd, maar hij besloot op een alerte De Busser. In de slotfase nog een mooie gelegenheid voor Angulo, maar De Busser had een knappe reflex in huis. Twee minuten voor tijd nog een afstandsschot van Martinez, die Verbruggen in twee keer kon stoppen. In blessuretijd kopbal Henkens, maar Verbruggen met een kattensprong verhinderde de gelijkmaker. Vlak daarop nam Angulo alle twijfels weg.

T1 Alex Granell ontgoocheld

“Ik kreeg zelf enkele uitstekende kansen”, stelt de sympathieke ervaren Spanjaard Alex Granell. “In de slotfase van de eerste helft ging ik alleen richting doel, maar ik ben natuurlijk geen aanvaller. Ook na de rust was ik nog gevaarlijk met een vrije trap tegen de deklat. Het zat ook niet mee. In de zone van de waarheid waren we misschien niet scherp genoeg vandaag, want kansen kregen we genoeg tegen een sterk en technisch verfijnd jong Anderlecht. Dit is natuurlijk een flinke tik, maar we hebben veel talent in het team en ik ben overtuigd dat we de komende weken nog zullen groeien. Of ik gelukkig ben in Lommel? Natuurlijk. Er was al contact van in januari. Toen lukte mijn transfer nog niet. Nu moet de focus naar Jong Genk. We hebben vandaag een les geleerd dat we die jonge ploegen niet mogen onderschatten.”