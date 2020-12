Alex Colman traint onder de Spaanse zon: “Alles verloopt hier in veilige omstandigheden”

Coronaproof

Als profrenner waakt Alex Colman er duidelijk over dat alle coronamaatregelen worden opgevolgd. “Alles verloopt hier in veilige omstandigheden. Mijn vriendin zit in mijn bubbel uiteraard. Als profsporter mag ik met anderen samen trainen. Iedereen werd op voorhand ook getest op corona. Toch respecteren we in Spanje alle maatregelen zoals in België. We zien hier zelfs minder mensen dan bij ons. Het minst veilige zijn wellicht de kookkwaliteiten van Brent Van Moer (lacht). Niet iedereen in ons gezelschap is al even lang aan het trainen, maar dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling om elkaar hier in Spanje kapot te rijden. Echt stilliggen was er bij mij trouwens niet bij. Na het Belgisch kampioenschap ben ik blijven lopen.”