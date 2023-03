Alex Colman pakt ondanks lekke band bergprijs van Nokere Koerse: “Interessant zo’n tankkaart”

“Voor de start hadden we in de teambus nog gelachen met die bergprijs”, beweerde Colman. “Sportdirecteur Walter Planckaert had het opgerakeld. Hij duidde vijf renners aan die konden meespringen in een vlucht. Ik was één van die vijf. Het duurde lang voor die ontsnapping tot stand kwam. De renners van Lotto Dstny reageerden op alles. Toen het stilviel waren we toch met zeven weg.”

De pion van Team Flanders-Baloise kreeg steun van ex-winnaar Ludovic Robeet, Jonas Geens, de Spanjaard Irurzun Azparren, de Canadees Adam De Vos, de Ierse kampioen Rory Townsend en de Nederlander Etienne Van Empel. Bij twee doortochten op Nokereberg pakte hij voor de bergprijs het maximum van de punten. Toen hij op vijftig kilometer van de streep met een lekke band af te rekenen kreeg leek hij naast de bergprijs te grijpen.

Bondgenoot

De naar Erpe-Mere uitgeweken Moerzekenaar, geholpen door de neutrale dienst, raakte niet meer terug in de spits. Pakte Robeet de laatste vijf punten won hij de bergprijs. “Ik vroeg de ploegmaats van Rory Townsend, die ik nog ken van mijn periode bij Canyon, of ze hem konden aansporen die punten te pakken”, ging Colman verder. “Sportdirecteur Walter Planckaert probeerde het ook te vragen aan de ploegleider van Bolton Equities Black Spoke, maar in de hectiek van de finale was dat niet mogelijk. Gelukkig voor mij pakte Rory die punten. Gezien de hoge energieprijzen is zo’n tankkaart interessant. Mijn ploegmaats gaan ook eens mogen tanken.”

Fundering

Even later was de ontsnapping over en begon een beklijvende finale. In een prachtige sprint afgerond door Belgisch kampioen Tim Merlier. Colman, honderd km in de aanval, mocht mee op het podium om zijn tankkaart in ontvangst te nemen. Tijdens de Omloop Het Nieuwsblad reed hij bijna 150 km in de vuurlijn. “Deze winter had ik gevoeld dat ik inzake basisconditie een grote stap had gezet”, aldus Colman. “Hoe groter de fundering, hoe hoger je kan bouwen. Tot en met Parijs-Roubaix wordt het superdruk. Ik zal die fundering kunnen gebruiken. Vrijdag rijd ik Bredene Koksijde Classic, daarna Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.”